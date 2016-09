b-home presenta su línea de almohadones infantiles para el día del niño

Buenos Aires, Agosto 2016. b-home la marca que ofrece productos textiles y accesorios para la decoración del hogar con estampados de diseño propio, presenta tres modelos de almohadones para el día del niño.

Para decorar y darle más color a la habitación de los más chicos, b-home propone tres modelos de almohadones unisex con simpáticos animalitos para regalarles el día del niño.

Estos almohadones son de microfibra, con estampados de diseño exclusivo de b-home en el frente y dorso liso. Tienen cordón perimetral y están rellenos de vellón siliconado. Su cierre inferior oculto, permite múltiples lavados de la funda sin que la misma se desgaste o decolore.

Se puede elegir entre el modelo lechuza bordo, jirafa azul o avelino violeta, que también vienen en otras combinaciones de colores. Su tamaño aproximado es de 45×45, medida ideal para decorar la cama y darle más diseño a la habitación. Su valor es de $380.- Se puede comprar online en la página de la marca http://www.b-home.com.ar, o en su showroom ubicado en Colegiales solicitando cita previa a contacto@b-home.com.ar y también en los locales que venden los productos b-home en el interior del país.

Acerca de b-home

La marca nace en el año 2011 y desde entonces se dedica a ofrecer productos textiles y accesorios para la decoración del hogar, con estampados de diseño propio. Con el lanzamiento de cada nueva temporada, b-home propone llevar diseño y novedad a cada rincón de los hogares, con productos diseñados en colores fuertes y alegres todo el año. Las colecciones se arman en base a cinco combinaciones de colores que se repiten en las diversas líneas de productos para que todo sea combinable. Además las telas que utiliza la marca para el estampado no precisan de cuidados especiales, son fáciles de lavar y secar, no necesitan planchado y tampoco se decoloran con el paso del tiempo. Para más información www.b-home.com.ar

