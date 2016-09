Fausta te ayuda a expresar tu amor

Por tus amigos, tus hijos, tus sobrinos, tu profesión… siempre animate a sentir “más amor”.



Fausta (www.facebook.com/faustainc), marca de diseño que produce remeras blancas con leyendas estampadas, presenta su nuevo modelo que anuncia “Más Amor” en su frente.



Para las que viven enamoradas, para las que no dejan de buscar, para las que aman a sus hijos y a sus padres, para las que aman a las amigas y también a su trabajo. Para todas las mujeres que ven en el amor su guía cotidiana.



Poder expresarse a través de la ropa es uno de los objetivos de Fausta, que entiende que la remera blanca es la prenda más básica y funcional de cualquier outfit. Ideal para usar en cualquier momento del día, tanto con jean o con maxi falda, en tacos o chatitas.



Fausta (www.facebook.com/faustainc), firma especializada en el diseño y confección de remeras con leyendas estampadas en sus frentes, está transitando su primer año. Su objetivo es promover estas prendas como un básico que todo guardarropas debe tener, pues son ideales para combinar con todos los estilos.

