Osaka renueva el Prix Fix, su menú ejecutivo

De lunes a viernes al mediodía, los comensales encuentran en Osaka una nueva propuesta para hacer una pausa laboral y disfrutar un exclusivo almuerzo a precio especial. Este restaurante, ícono de la cocina nikkei y dueño de un estilo moderno e innovador, presenta nuevas combinaciones de platos para el Prix Fix, su menú ejecutivo.

Para degustar en sus locales de Puerto Madero y Palermo, la sugerencia consiste en un menú de 3 pasos con platos a elección donde se incluyen sus distintivas piezas de sushi, tiraditos, frescas ensaladas, platos principales y deliciosos postres, junto a una bebida sin alcohol y café a $550.

Menú Prix Fix / Menú ejecutivo

Entradas

Medio tiradito

Mi Perú, 2 Olivos, Osaka, Nikkei, Carpassion, Shoga

Green salad

Mix de verdes, palta y salsa de la casa

Misoshiro

Tradicional caldo japonés a base de miso

Principales

Shiromi Wrap

Pescado blanco a la parrilla marinado en base de anticucho, leche de coco ahumado en hoja de bambú. Se recomienda con arroz blanco

Pollo Tai

Trozos tiernos de pollo y verduras en salsa de curry rojo, maní y leche de coco

Wok Lomo

Con arroz y verduras salteadas

Futomaki (sushi):

Acevichado, Terimaki o Maki Furai

Postres

Shot de Suspiro clásico aromatizado con lemongrass, servido con granita de chicha morada

Bocha helado de elaboración propia (varios gustos a elección)

Incluye una bebida sin alcohol y café

Precio: $550

Prix Fix (Menú ejecutivo). Precio: $550

Dirección Palermo: Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: +54 (11) 4775- 6964 / reservaspalermo@osaka.com.pe

Dirección Puerto Madero: Juana Manso 1164, Los Molinos Building, Puerto Madero, Buenos Aires

Tel.:+54 (11) 5352-0404 / reservasmadero@osaka.com.pe

Estacionamiento: Servicio de Valet parking

Días y horarios de apertura: Domingos a Miércoles de 12:30 a 16 y de 20 a 12hs, de Jueves a Sábados de 12.30 a 16 hs y de 20 a 12:30hs.

www.facebook.com/OsakaBuenosAires

http://www.osaka.com.pe/palermo/

http://www.osaka.com.pe/puerto-madero/

