Hair Contouring: la técnica de Make Up se traslada al cabello

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar, nos explica cómo utilizar la técnica Hair Contouring en el cabello

La técnica de maquillaje que puso de moda la celebérrima Kim Kardashian y que practican los mejores Make Up Artist del mundo y que consiste en combinar colores oscuros y claros para resaltar o disimular algunas de nuestras facciones según la forma de nuestro rostro, ahora se traslada al cabello y se llama: Hair Contouring. Se trata de jugar con las tonalidades del pelo en función de la forma de nuestro rostro para que éste se vea estilizado y proporcionado. Rejuvenecer el rostro con juegos de luces y sombras en el pelo, resaltando las facciones más bonitas de cada mujer y escondiendo las menos atractivas.

Esta técnica no tiene nada que ver con aclarar la melena en las puntas, las Californianas, las mechas Babyligths o Tortoise. Pero sí, hay que admitir que está inspirada en la técnica de coloración del cabello que denominamos: Balayage, aunque el Hair Contouring es mucho más complejo.

Daniele Sigigliano nos cuenta: ¿Cómo se aplica el Hair Contouring?

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar (www.blowdrybar.es), uno de los centros de belleza capilar con tratamientos orgánicos de moda en Madrid, nos cuenta en qué consiste esta nueva técnica de coloración capilar.

Mientras que la técnica de Balayage se centra en conseguir matices más claros en la melena proporcionando un acabado natural, el éxito del Hair Contouring radica, dependiendo de la forma de la cara o del tipo del cuerpo del pelo, en centrar o disminuir volúmenes para enfatizar los puntos donde queremos desviar la atención del ojo de quien nos mira.

El Hair Contouring se aplica con pincel a mano alzada con la ayuda de una paleta, de la misma forma que lo hacen los pintores. Se resaltan los contornos del cabello, jugando hasta con cuatro colores diferentes a la base natural del pelo, creando luces y sombras en armonía con el rostro.

Un ejemplo es la melena de Sarah Jessica Parker, la luminosidad creada en los lados de su cara le da un efecto óptico de rostro más ancho, mientras que las sombras oscuras del pelo en la parte de abajo hacen que endurezcan la longitud de su cara.

Hair Contouring: resalta los rasgos de tu rostro dependiendo de su forma

Para rostros redondos u ovalados, esta técnica es muy atractiva, según Daniele Sigigliano, sobre todo jugando con los tonos más claros. El resultado potenciará aún más las facciones en este tipo de rostros. En cambio para rostros alargados, trataremos de disminuir la apariencia de longitud excesiva utilizando los colores más oscuros en la raíz, aclarando, poco a poco, el tono hasta llegar a las puntas.

Para caras en forma de corazón el objetivo es dar apariencia de una cara ovalada. Trabajaremos, dice Sigigliano, dando luz a los mechones que están cerca de la mandíbula y a la altura de las orejas y dejaremos los colores oscuros para los mechones que están cerca de la frente. Por último, para los rostros cuadrados aclararemos la melena en el centro, añade el director creativo de Blow Dry Bar, y jugaremos con capas de color en el resto.

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid (www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

