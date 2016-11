Menú especial, obsequios, música en vivo y baile para recibir 2017 en Growlers

Growlers, la nueva cervecería de Palermo, celebra la llegada de 2017 desde el atardecer del 31 de diciembre con una doble y tentadora propuesta. Para la cena, ofrecerá un menú especial y luego de las 24 horas la fiesta romperá los límites del local para extenderse sobre el Pasaje peatonal Cabrer con una Banda en vivo. Será una noche llena de alegría para compartir entre amigos junto una inigualable variedad de cerveza artesanal, cocina simple y sabrosa, música en vivo y un extraordinario espacio al aire libre, que incluye su terraza y, también, la calle.

Con este menú que refleja su estilo de cocina, simple, sabrosa y pensada para acompañar la cerveza, Growlers propone disfrutar mini burritos, tacos y burgers gourmet junto a 3 pintas de cerveza artesanal diferentes que serán maridadas con cada uno de los platos. Con una necesaria reserva previa, quienes cenen en la cervecería se llevarán de obsequio una pinta grabada con la marca del local y el nuevo año, 2017. Un plus, las primeras 10 reservas tendrán un segundo regalo: un Growler, ese gran botellón que permiten transportar la cerveza a casa. Además, la divertida comida transcurrirá abrazada por la música en vivo de un DJ en la terraza.

Luego de las 24 horas, la fiesta continúa y se extiende más allá de los límites del local. El pasaje Cabrer, pintoresca peatonal iluminada con guirnaldas de luces, tomará protagonismo y recibirá a quienes busquen celebrar la llegada del nuevo año entre amigos y compartiendo 20 variedades de cerveza artesanal argentina, algunos cocktails clásicos y espumante mientras una Banda en vivo invita a bailar.

Menú cena del 31 de diciembre

Mini Burrito: de cerdo, porotos negros y pico de gallo (Opción Vegetariana: con hongos reemplazando al cerdo)

Taco: tortilla de maíz nixtamalizado, pollo a las hierbas, guacamole, pico de gallo, maíz crocante y lechuga (picante a elección) (Opción vegetariana: vegetales grillados reemplazando al pollo)

Burger 100% bife de chorizo, provolone grill, tomates secos, panceta crocante y rúcula, con papas fritas con verdeo y sal de tomillo. (Opción vegetariana: Falafel Burger de garbanzos, cebolla morada, cilantro, lechuga, tomate y crema de lima)

Incluye 3 variedades de cerveza que maridarán con cada uno de las opciones

Una pinta grabada con el nombre del local y el año

Precio por personas: $500

Capacidad para 80 personas, se requiere reserva previa

Gurruchaga 1450 esq. Pje. Cnel. Cabrer

Reservas: 4834-6427 y a través de su página de Facebook.

Medios de pago: solo efectivo

Horarios MA-MIE-DOM 18.00 A 24.00 y JUE-VIE-SAB 18.00 A 1.00

Facebook: /growlerscc

Instagram: /Growlerscc

Web: www.growlerscomunidadcervecera.com.ar

