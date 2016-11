11 beneficios de neuRadiance: solución exfoliante DUO para cara, cuello y escote

Una cosmética revolucionaria que reafirma la piel gracias a su formulación tecnológicamente avanzada

David Francés, David Deibis, Eva Escolano son solo algunos de los grandes profesionales del make up que la prescriben

No se trata de una solución exfoliante habitual. neuRadiance (http://neulash.es/shop/neuradiance-exfoliante-celular-instantaneo/) es una cosmética revolucionaria que limpia, hidrata e ilumina la tez, al mismo tiempo que atenúa las líneas de expresión, iguala el tono, elimina arrugas y reafirma la piel. Cosmética tecnológicamente avanzada indicada para tratar las zonas del rostro, cuello y escote. Estas dos últimas, quizás en cuanto a cuidados se refiere, más olvidadas y que, sin embargo, son tremendamente delicadas. El escote es precisamente una zona muy crítica, con una piel hiperfina y con muy pocas glándulas sebáceas, lo que le convierte en una zona muy sensible. neuRadiance prepara la piel de esta zonas para poder recibir los tratamientos de belleza de una forma óptima. Si no exfoliamos bien la piel, no tendrán efecto los tratamientos de belleza que luego aplicamos.

¿Por qué neuRadiance es diferente a cualquier solución exfoliante con espectaculares resultados en cara, cuello y escote?

El producto tiene un sistema único de acción que ayuda a estimular la renovación celular, la exfoliación física a largo plazo. Su formulación es tecnológicamente avanzada, ayuda a promover beneficios a largo plazo mediante la creación de una reserva de ingredientes que permanece en la piel, incluso, después de aclarar las zonas tratadas. Tiene además una acción sensorial avanzada proporcionando un efecto de calentamiento durante la aplicación y un efecto refrescante, posterior, durante el aclarado.

¿Por qué funciona neuRadiance?

El secreto de neuRadiance radica en el uso de una técnica vanguardista que sustituye los agresivos cristales de aluminio o perlas de plástico por una alternativa más suave y respetuosa con la piel. Además, no contiene parabenos ni conservantes.

Ingredientes de neuRadiance

– Polvo de perla: Rico en minerales, de propiedades hidratantes para el cutis, está inspirado en las células de las ostras de las aguas dulces del Mar Interior de Japón. Ayuda a la exfoliación de la piel, hidratación y brillo. Ayuda a mejorar la luminosidad y el resplandor propio de la piel.

– Cristales de magnesio: Este mineral natural se compone exclusivamente de una molécula de magnesio y oxígeno, una alternativa natural a los cristales de aluminio y perlas de plástico que se utilizan habitualmente.

– Aceite de semilla de hierba de la pradera: Un agente emoliente y acondicionador con beneficios suavizantes para las capas superiores de la piel.

– Bromelina: Una enzima natural derivada de la piña de acción exfoliante suave.

– Vitaminas A, C y E: Ricas en antioxidantes para combatir los daños del medio ambiente.

– Manteca de karité: Un súper alimento para la piel con propiedades hidratantes con alantoína, fitoesteroles, ácidos grasos esenciales y vitaminas A, D y E.

– Inflacin: Activo antiinflamatorio que ayuda a la piel a mantenerse equilibrada.

– Castoryl Maleato: Agente acondicionador que ayuda a crear una barrera de hidratación de larga duración.

11 Beneficios de neuRadiance en tu piel

Desde la primera aplicación los beneficios de neuRadiance son impresionantes:

1. Disminuye la apariencia de arrugas y líneas de expresión.

2. Reduce la apariencia de poros dilatados.

3. Iguala el tono de la piel.

4. Ilumina la piel.

5. Potencia de manera natural un aspecto más saludable de la piel.

6. La piel se sentirá con una mejor textura y más suave de forma inmediata.

7. Combate los radicales libres que dañan la piel.

8. Prepara la piel para recibir mejor el tratamiento diario.

9. Avanzada acción sensorial: un calentamiento tras la aplicación y enfriamiento inmediato después de aclarar.

10. Sensación de piel relajada, fresca y rejuvenecida.

11. Reafirmante.

¿Cómo aplicar neuRadiance?

Se masajea suavemente una cantidad similar a una moneda de un euro en cara, cuello y escote limpios y húmedos. Realizaremos movimientos circulares, evitando el contorno de ojos. Enjuagamos con abundante agua tibia. Continuar la rutina de belleza. Aplicar neuRadiance de dos a tres veces por semana o cuando la piel lo pida.

neuRadiance es una cosmética DUO, lo que significa que puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres.

Datos útiles:

neuRadiance

Tamaño: 125 gr.

Duración de dos meses y medio a tres meses y medio

Datos útiles sobre neuLash:

Neulash California by Skin Research Laboratories, es líder mundial en tratamientos eficaces para el crecimiento de pestañas, cejas y cabello, con más de 3 millones de unidades vendidas. neuLash, neuBrow y neuHair son soluciones de belleza de última generación, respetuosas con el organismo, avaladas por ensayos clínicos de sus laboratorios en California.

neuLash es un innovador suero de tratamiento para el crecimiento de las pestañas que promueve la aparición de nuevas, las alarga, embellece y las hace más saludables, con resultados sorprendentes en tan sólo 4 semanas con una simple aplicación diaria. Ver más en http://neulash.es/shop/neulash-6ml-serum-de-tratamiento-para-pestan%CC%83as/

Teléfono de Contacto: 912 77 74 61

Web: http://neulash.es

Facebook: https://www.facebook.com/neulashspain

Twitter: https://twitter.com/neulashspain

Instagram: https://www.instagram.com/neulashspain/

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00