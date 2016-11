Micro-Puncture, una inyección de juventud para la piel

Rocío Bosque Estética recomienda el tratamiento de micro inyecciones más innovador de Biologique Recherche para luchar contra el envejecimiento facial

El paso del tiempo es ineludible. De la misma manera que pasan los años, el envejecimiento facial se organiza según una reacción en cadena inevitable cuando la totalidad de las estructuras dermo epidérmicas con el paso del tiempo sufren, se alteran, se separan y desaparecen. Entre los 20 y los 80 años de edad los fibroblastos, células productoras de colágeno y elastina, disminuyen a la mitad.

Para frenar el envejecimiento, Rocío Bosque (www.rociobosque.com), directora del centro de Estética Avanzada del mismo nombre, recomienda el tratamiento Micro-Puncture de Biologique Recherche, un método que se apoya en la facultad de la epidermis de autoregenerarse cuando es estimulada.

¿Cómo funciona Micro-Puncture de Biologique Recherche?

Las micro inyecciones del tratamiento estimulan de manera natural la producción de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos, entre los que se encuentra el ácido hialurónico, en el seno de la dermis. La síntesis de estas sustancias a lo largo de todo el tratamiento redensifican el tejido epidérmico.

La técnica de Micro-Puncture incluye el uso del serum más completo, concentrado y rico en principios de Biologique Recherche: Cocktail D’Actifs Régénérants Visage. Este suero aúna los mejores ingredientes para el cuidado facial, entre ellos, aminoácidos, vitaminas y péptidos de última generación.

¿Qué resultados se obtienen con Micro-Puncture de Biologique Recherche?

Este tratamiento revitaliza la piel, la ilumina, mejora la micro-circulación y oxigena la epidermis. Además, estimula la fabricación de colágeno y disminuye la relajación cutánea derivada del proceso de envejecimiento, aportándole firmeza a la piel.

El rostro rejuvenece y presenta un aspecto menos cansado, el tono se unifica y la piel recobra su elasticidad y se alisa. Los resultados son visibles desde la primera sesión y los beneficios se acumulan de sesión en sesión.

Paso a paso Micro-Puncture de Biologique Recherche:

1. Preparar la piel. Masaje profundo del rostro, cuello y escote con Lait Oxygénant VIP O2, a continuación aplicamos Lotion P50W a toquecitos, dejamos secar.

2. Aplicar el Cocktail d´Actifs Régénérant por zona a tratar, a continuación Micropuncture y volvemos a aplicar el Cocktail para sellar la zona tratada.

3. La técnica de Micropuncture se realiza siguiendo rigurosamente la metodología BR, realizamos a su vez un trabajo específico solo en caso de flacidez. Es un trabajo minucioso con una velocidad determinada y con una profundidad regulada entre 0-0,5 según zona y las maniobras y direcciones son distintas: ascendentes, oblicuas, lineales para conseguir unos resultados óptimos.

4. Aplicar la Mascarilla determinada Masque VIP O2, Biosensible durante 15 minutos.

5. Finalizar el tratamiento con Créme VIP O2 y Fluido Silk Plus.

Tiempo de duración del tratamiento: 1 hora y 15 minutos

Para resultados óptimos, Rocío Bosque recomienda un Pack de 3 sesiones y se realizan cada 15 días.

Sobre Centro Estética Rocío Bosque

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

