Nueva edición del Festival Internacional CineMigrante

La 7° edición del Festival Internacional de CineMigrante, cine por la diversidad cultural, migración y derechos humanos se realizará en Buenos Aires 11 al 19 de octubre, con entrada libre y gratuita.

La programación será distinguida entre las películas en competencia, ventanas a festivales internacionales, focos especiales, retrospectivas y curadurías, a lo que se suma este año la realización del 1° Laboratorio Audiovisual organizado junto a la ENERC y del 2° Encuentro Latinoamericano de Arte Urbano destinado para jóvenes de todo el país.

Además de las proyecciones y sus secciones anuales, está edición contará con la retrospectiva de los cineastas italianos Gianluca y Massimiliano De Serio, los focos temáticos a los directores Harutryun Katchatryan (Armenia) y Peter Schreiner (Austria), el Encuentro Latinoamericano de Arte Urbano a realizarse en diversos espacios públicos de a ciudad, una nueva sección llamada ‘CineUrgente’ destinada a poner el acento en la reciente instalación en la Argentina del primer Centro de Detención de Migrantes, la cual se suma a su sección ya consagrada de ‘Noches Extrañas’ (cine de trasnoche); y la inauguración de la Exposición ‘Stanze’ de los Hermanos de Serio a realizarse en el MUNTREF (Museo de la Inmigración).

Se destaca la visita de la directora, artista visual y docente Clarisse Hahn (Francia), co-curadora de la Sección temática “El movimiento del cuerpo como acto insurreccional”, realizada junto al reconocido politólogo italiano Sandro Mezzadra en la cual el cuerpo y la búsqueda de la libertad son el eje fundamental del estado de situación de la modernidad. El dominio del territorio da a la movilidad humana un componente insurreccional per se que “tienen que ver con condiciones de coacción y con una búsqueda de la libertad que desafían y cuestionan los confines nacionales, tanto como movimientos directamente políticos así como movimientos sociales, mostrando ese conjunto de contradicciones que atañen estructuralmente a la libertad de movimiento celebrada como uno de los pilares de la «civilización» occidental moderna.” (Mezzadra, 2005)

CineMigrante propone por 7° año consecutivo a la Ciudad de Buenos Aires un espacio para compartir producciones cinematográficas internacionales de alta calidad. Así pretende potenciar la acción expresiva que brinda el cine e invitar a la reflexión, el debate y el intercambio acerca de la movilidad humana y los derechos humanos de las personas migrantes.

La programación de la edición 2016 cuenta con más de 78 películas de más de 25 países del mundo y realiza las ventanas al Festival de Cine de Hamburgo (Alemania) y al FilmMadrid (España).

Se suma a su programación central, la Retrospectiva de los hermanos Gianluca y Massimiliano De Serio, quienes exhiben por primera vez en la Argentina todos sus trabajos. Exponentes del nuevo cine italiano, el cine de los De Serio, ha sido premiado en los festivales más destacados del mundo. Los protagonistas de sus trabajos muestran historias de identidades desarraigadas, luchando con una redefinición continua de sí mismos; o de identidades colectivas, inéditas e intersectoriales, que se mueven en un camino híbrido entre la puesta en escena, la memoria y la performance, donde el trabajo fílmico se convierte en un lugar de intercambio y una herramienta para salir de la invisibilidad. Asimismo estarán dictando una Masterclass (14 de octubre) y un Laboratorio de Artes Audiovisuales (del 17 al 19 de octubre) organizado junto con la ENERC.

Dentro de las actividades destacadas, CineMigrante realizará su ‘2° Encuentro latinoamericano de arte urbano’, donde participarán invitados como Bastardilla (Italia/Colombia) y Gleo (Colombia). Tomando como eje la identidad y el género, los artistas confluirán en la realización de muros basados en los conceptos de la libertad, las identidad y fronteras que estarán en distintas partes de la Ciudad, incluyendo el muro del Cine Gaumont y la Unidad 48 de José León Suárez. Gleo y Bastardilla también dictarán el Taller de Intervenciones Urbanas para los ganadores del 2° Concurso de Arte Urbano ‘Movernos y habitar otros territorios. Migración e Integración’, cuyo grupo estará integrado por un representante de cada provincia de Argentina que participará en un proceso creativo colectivo en la Casa de la Cultura Popular de Barracas.

Como todos los años, CineMigrante acompaña su propuesta cinematográfica con espacios de reflexión e incidencia en materia migración y cumplimiento efectivo de derechos. Y por ello, ha organizado una sección cinematográfica especial denominada ‘CineUrgente’, la cual acompañará la reflexión de diversos exponentes en materia de derechos y movilidad humana acerca de la instalación reciente en Argentina de un Centro para la Detención de Migrantes.

En el MUNTREF (Museo de la Inmigración) se expondrá la muestra ‘Stanze’, videoinstalación que retoma la tradición oral Somalí, donde la poesía era el instrumento de debate público y político del país. La obra está interpretada por algunos jóvenes refugiados políticos somalíes en Torino, dentro de la que fue su última “casa”: el cuartel “La Marmora”, espacio que fue fundado durante el primer período colonial italiano en el Cuerno de África, luego deviniendo en cuartel durante el fascismo (utilizándose como lugar de tortura de los partisanos detenidos). Actualmente, ese cuartel se utiliza como centro de acogida de los refugiados políticos somalíes, protagonistas de “Stanze”. En la obra, el cuartel es narrado por sus ex-habitantes a través de un proceso de desdoblamiento, histórico y existencial, mediante el cual los sujetos se hacen cargo de la propia historia italiana y sus omisiones, y al mismo tiempo reelaboran sus experiencias de destierro de sus países de origen mediante el instrumento de su propia cultura oral y poética.

Las sedes serán: Espacio INCAA Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635; Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551; Alianza Francesa, Av. Córdoba 946; Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 958; Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835; Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201; la Casa de la Cultura Popular de Barracas, Av. Iriarte 3500; Escuela Nacional de Experimentación y Realización Audiovisual Cinematográfica (ENERC), Moreno 1199.

Al igual que en las ediciones anteriores, el festival está co-organizado junto al INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Audiovisual Cinematográfica (ENERC); el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Tres de Febrero (MUNTREF), con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín (IDAES).

Todas las proyecciones que forman parte de la programación, las conferencias, mesas debates y encuentros tendrán entrada libre y gratuita.

Más información sobre el festival y la programación completa

www.cinemigrante.org

#CineMigranteBsAs2016

