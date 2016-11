Un brunch para impresionar a las madres en Osaka

Sushi, ceviche, creativas elaboraciones con huevo, interpretaciones de platos peruanos y preparaciones a base de vegetales son sugerencias del vanguardista brunch nikkei de Osaka, que el próximo domingo 16 de octubre se convierte en una alternativa diferente y excepcional para agasajar a las madres en su día. Durante el mediodía, los adultos de la familia que se acerquen a celebrar también podrán disfrutar de exquisitos cocktails en jarra y Bubble cocktails para un brindis.

Entre los platos de la completa propuesta, Osaka ofrece exquisitas y originales piezas de sushi, como el nigiri Crispy Rice Kobe con tartar de Kobe, dijon y wasabi o el maki Tako: pescado furai, palta, lechuga, tako karami y chalaquita. Entre los ceviches, Rocoto de pescado, mariscos y pepino japonés en leche de tigre al rocoto ahumado es una delicia como también el tiradito Clásico con Uzusukuri y leche de tigre y la causa de Centolla, palta, langostino furai, micrimix y salsa acevichada.

Otras exquisitas opciones son las interpretaciones de platos peruanos como Tako Grilled, pulpo confitado con chimichurri y papas batayaki y Jaleita nikkei, de mariscos a la canela china con salsas criolla y Tartara. Además hay propuestas a base de vegetales como Yuquitas Huancaína con togarashi y salsa tipo huancaína y la ensalada de Hongos con cebolla, kyuri, cebolla en aros, limón y oliva.

Entre las elaboraciones con huevo, el Waffle con confit de pato, huevo, miel de chancaca y maracuyá con ensalada de brotes y pomelo es un must como también la Tortilla con morcilla a la parrilla, langostinos, yuca frita, negui, huevo al togarashi y salsa teri balsamic, entre otras alternativas.

En el final, se sugieren por ejemplo un fresco Plato de frutas de estación con almíbar de naranja y albahaca con sorbete casero de guanábana y Fig and cheese, un budín húmedo de higos y queso helado arequipeño con toffee de leche evaporada.

Para acompañar, se recomienda su coctelería, que incluye propuestas en jarra, Bubble Cocktails, además de la carta tradicional de cocktails, espumantes, champagnes y vino del restaurante.

Dirección Palermo: Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: +54 (11) 4775- 6964 / reservaspalermo@osaka.com.pe

Dirección Puerto Madero: Juana Manso 1164, Los Molinos Building, Puerto Madero, Buenos Aires

Tel.:+54 (11) 5352-0404 / reservasmadero@osaka.com.pe

Estacionamiento: Servicio de Valet parking

Días y horarios de apertura: Domingos a Miércoles de 12:30 a 16 y de 20 a 12hs, de Jueves a Sábados de 12.30 a 16 hs y de 20 a 12:30hs.

www.facebook.com/OsakaBuenosAires

http://www.osaka.com.pe/palermo/

http://www.osaka.com.pe/puerto-madero/

