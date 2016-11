7 básicos beauty para una luna de miel de ensueño

María Soláns, Directora de Mery Make Up, te da las claves para hacer un viaje inolvidable sin perder un ápice de glamour… ¡Tú solo preocúpate de disfrutar!

Después de meses de preparación, organizar todos los detalles de la boda, escoger el vestido de tus sueños y los nervios del gran día… ¡Llega la luna de miel! El mejor momento para relajarte y disfrutar junto a tu pareja de un viaje que seguro será inolvidable. Sea cual sea el destino, es importante seguir algunos tips de belleza para estar perfecta las 24 horas del día sin invertir mucho tiempo en ello. María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com), desvela los básicos beauty para disfrutar de una luna de miel de ensueño sin perder el estilo:

1. Labial rojo: El color de la seducción, perfecto para destinos de viaje románticos. María Soláns apuesta por combinar el tono de los labios con una “manipedi” en rojo, un básico que combina con cualquier estilo o look que escojas.

2. Depilación: Las lunas de miel no son escapadas cortas, son viajes largos que requieren que revisemos nuestra depilación. Lo más cómodo es llevar en tu maleta una maquinilla para depilar o cuchillas desechables.

3. Un buen perfume: Escoge un aroma intenso, que te represente, pero que sobre todo dure todo el día hasta la noche.

4. Mini secador: Si no lo incluyes en tu maleta, te acordarás cuando llegues al hotel y veas el secador de poca potencia que te impide secar la melena y peinar el cabello a tu gusto.

5. Lápiz chubby: Se trata de un producto todo en uno para un maquillaje rápido. La maquilladora profesional asegura que da ese toque de buena cara instantáneo y puede aplicarse en párpados, mejillas y labios.

6. Gel frío para piernas: Caminarás durante horas, cuando llegues al hotel solo querrás darte un descanso a tus piernas. Los geles fríos, con cafeína para activar la circulación, serán tus mejores aliados durante la luna de miel.

7. Uniq One de Revlon: Este producto es un “para todo” perfecto para tu cabello. Puedes utilizarlo como mascarilla nutritiva, para peinar, nutrir las puntas o para dar brillo a la melena.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com/escuela/curso-de-automaquillaje)

Mery Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

