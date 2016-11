Cosmética Duo: La cosmética que puedes compartir con él

La piel de los hombres también precisa de productos naturales que le devuelvan juventud, vigor y vitalidad

Chariot Cosmetics se distingue por usar altas dosis de ingredientes naturales en sus fórmulas lo que convierte a sus productos Duo

¿Cuántas veces te ha pasado que tu cosmética se acaba antes de lo esperado porque él descubre que le beneficia, también, a su piel?

Esto es lo que ocurre cuando los productos naturales que se utilizan en cosmética son muy beneficiosos para la piel del hombre.

¿Es diferente la piel del hombre y de la mujer?

La piel del hombre y la de la mujer es muy distinta y por ello cada uno necesita productos específicos. La edad, el cansancio y el estrés, la contaminación, la dieta desequilibrada, los problemas de salud, no hacer ejercicio físico, fumar y consumir alcohol inciden de manera diferente en la piel masculina y en la femenina. Sin embargo la utilización de ciertos ingredientes naturales en la formulación hacen que la cosmética pueda ser utilizada por los dos, lo que denominamos cremas duo. Los beneficios que estos ingredientes naturales aportan a la piel masculina reaccionan de una forma espectacular.

Hay que tener en cuenta que los hombres envejecen de manera distinta a las mujeres y esto sucede porque las arrugas aparecen más tarde. El hecho de que su piel sea más grasa y la presencia de vello, actúan como barrera mecánica natural frente a las agresiones externas.

Las tres referencias de Chariot Cosmetics aconseja que pueden ser utilizadas de forma DUO son:

1. Marine Seaweed 13 (http://www.chariotcosmetics.com/es/marine-seaweed-13)

Ultimate Eye Contour. Rellenador de arrugas.

¡Experimente la revolución! Una mirada más joven y luminosa con el tratamiento reductor de arrugas, un sérum elaborado para luchar contra los signos del envejecimiento en el contorno de ojos.

Despiértese cada día con la piel más sana y bonita.

Parte de este efecto se da gracias al extracto de algas marinas del mar Báltico, que posee el poder de rellenar las arrugas más profundas.

2. Pure Olive 31 (http://www.chariotcosmetics.com/es/pure-olive-31)

Day Nutri-Solution. Crema reafirmante. SPF 15.

31 días para un aspecto definido, firme y suave.

Un rostro firme y luminoso de inmediato, que refleje toda su belleza. La piel recupera su resistencia, su densidad y muestra un aspecto más joven.

El extracto de aceituna, junto a los demás compuestos, ayuda a la piel a estimular su producción natural de colágeno y elastina.

3. Divine Aloe 24 (http://www.chariotcosmetics.com/es/divine-aloe-24)

Advanced Revitalizer 24H. Crema antioxidante. SPF 8.

24 horas de protección antioxidante avanzada.

Esta crema hidratante protectora protege la piel de manera activa, previene los primeros signos de envejecimiento y proporciona una piel más suave y saludable durante más tiempo.

Con extracto de aloe vera, Divine Aloe aporta hidratación y protección a la piel ayudando a combatir las múltiples agresiones del medio ambiente.

Sobre Chariot Cosmetics (http://www.chariotcosmetics.com)

Tres son los valores que mueven a esta revolucionaria marca de cosmética: innovación, calidad y sostenibilidad.

Calidad: la marca de cosmética Chariot nació en febrero de 2015 tras años de investigaciones. El resultado es una línea de belleza para el rostro con unos tratamientos únicos, novedosos y eficaces. Utilizando y seleccionado de forma minuciosa, dependiendo de las necesidades de cada piel y de los resultados que exija el consumidor, extractos de activos con excelentes propiedades naturales.

Innovación: cada producto de la línea de cosmética Chariot es el resultado de una minuciosa investigación en donde participan, de forma coordinada, especialistas del sector. Chariot Cosmetics es más que una marca de belleza: es un estilo de vida. En este momento existen nueve referencias en el mercado atendiendo a distintas necesidades de la piel.

Sostenibilidad: en todos los procesos para la creación de los productos está presente el respeto por el medio ambiente.

Chariot Cosmetics, perteneciente al grupo empresarial Moonalis Group, S.L. se comercializa en estos momentos en 27 países de la Unión Europea. Se encuentran en proceso de homologación en: Brasil, Paraguay, Líbano y Kuwait. Es una línea de cosmética que se fabrica en España. Todos los productos pueden adquirirse a través de su ShopOnLine, traducida en tres idiomas y en puntos de venta específicos distribuidos por todos los países en donde tiene presencia.

