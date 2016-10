En el mes de la madre, Atelier Pastry lanza: Nuevo curso de Macarons para regalar y hacer con Mamá

Una linda experiencia no solo para regalar, sino también para compartir.

Buenos Aires, Octubre 2016, Atelier Pastry servicios y cursos de pastelería de alta gama, lanza un curso para disfrutar de a dos en el mes de las madres.

Para las mamás apasionadas de la cocina sobre todo de la pastelería, Atelier Pastry sugiere sorprenderlas este día de la madre con un nuevo curso para elaborar Macarons. La propuesta no es que solo se lo regales, sino que además hagas la clase con ella.

Será una hermosa experiencia para hacer juntas donde aprenderán a elaborar variedad de sabores y combinaciones en Macarons: chocolate y cardamomo; toffe chocolate blanco y sal marina; y chocolate blanco, limas y coco.

La clase está a cargo del pastry chef Franco Bertolone, tiene una duración de 3hs y se combina el día y horario según disponibilidad. La cursada es en Atelier Pastry ubicado en el barrio de La Recoleta C.A.B.A. Ambas se llevarán el material teórico y lo elaborado en la clase. Para consultas y reservas de lugares escribir a info@atelierpastry.com.ar / 1541947873. Más información en www.atelierpastry.com.ar

Acerca de Atelier Pastry

Es una empresa de servicios y cursos de pastelería de alta gama, nace en el año 2010 por iniciativa de Franco Bertolone, quien actualmente se encuentra a cargo trabajando bajo conceptos de innovación, calidad y compromiso, ofreciendo productos clásicos de pastelería, servicio para mesa dulce y panadería. Atelier Pastry dicta cursos diversos en su taller ubicado en el barrio de Recoleta, donde se orienta a los alumnos para que cuenten con un enfoque global en pastelería. Para más información www.atelierpastry.com.ar

Like

0

Thanks!

You've already liked this