“El cáncer de mama es una enfermedad con nombre maldito pero ya no es una enfermedad maldita porque se cura”: Así lo confirman los oncólogos

La cosmética neuLash (www.neulash.es) incrementa la mejora de la calidad de vida de los pacientes que han padecido la enfermedad, con unos productos eficaces que ayudan a que el pelo crezca de forma más densa, rápida y sana

Cada año, durante el mes de octubre, las reflexiones sobre el cáncer de mama se hacen de una forma más profunda. El motivo no es otro que la celebración durante este mes de su Día Internacional, lo que exige hacer un balance de los últimos logros conseguidos, por todos, en esta lucha.

Lo que es evidente es que cada año aparecen tres fármacos nuevos para vencer este mal. Aun así, lamentablemente, el cáncer en la mama es el tumor más frecuente en la población femenina, con 22.000 nuevos casos diagnosticados al año. Aun considerándola un enfermedad maldita, los médicos opinan que no está maldita porque se cura; es de las pocas enfermedades graves que, aseguran, los pacientes se curarán totalmente: entre el 75% y el 85% y si el estadio es precoz, entre el 80% y el 90%.

Cosmética y cáncer de mama

Los últimos datos son esperanzadores pero, por otro lado, no eximen a la paciente de secuelas importantes al terminar sus tratamientos. Son mujeres que se encuentran desprotegidas y padecen ansiedad, algunas sufren los efectos residuales de los severos tratamientos: el más evidente el de la pérdida de pelo. Para estas mujeres la palabra cáncer tendrá una marca psicológica dura. Las investigaciones en este sentido en el sector de la cosmética han propiciado que mejoren sensiblemente la calidad de vida de estas personas. La cosmética se he encargado de diseñar productos que, basados en evidencias científicas, alivian los efectos secundarios de las severas terapias oncológicas.

El efecto adverso más reconocible en las pacientes con cáncer es la alopecia inducida por quimioterapia. Aunque esta alopecia es casi siempre reversible una vez suspendido el tratamiento, al mes se empieza a recuperar el pelo, es cierto que éste presenta características diferentes al original, por lo que a veces es necesario ayudar con algún tipo de cosmética especial.

neuLash, neuBrow, neuHair: la nanotecnología

Este es el caso de los Laboratorios de California Skin Research que, tras laboriosas investigaciones, han lanzado tres productos tremendamente eficaces: neuLash, neuBrow y neuHair. Estos innovadores productos ayudan a potenciar el crecimiento del cabello y del pelo en cejas y pestañas mejorando la calidad de vida de los pacientes, no solo acortando los plazos de su recuperación capilar sino haciendo que crezca más espeso, sano y bonito. La autoestima del paciente se incrementa en cuanto comprueba signos evidentes de su recuperación física. Además, la nanotecnología aplicada a estos productos consigue que los activos penetren hasta el interior de la fibra, mientras que con fórmulas convencionales se quedan en la superficie.

· neuLash (http://neulash.es/shop/neulash-6ml-serum-de-tratamiento-para-pestan%CC%83as/) es un innovador serum de tratamiento para el crecimiento de las pestañas que promueve la aparición de nuevas, las alarga, embellece y las hace más saludables, con resultados sorprendentes en tan solo 30 días con una simple aplicación diaria.

· neuBrow (http://neulash.es/shop/neubrow-6ml-tratamiento-serum-para-cejas/) es el único serum que hace crecer, aumentar la densidad, flexibilidad y dar brillo a las cejas sin dañar el organismo. Presumir de cejas perfectas, más densas, bellas, sanas, juveniles y definidas en solo unas semanas es posible con neuBrow. Confía en los beneficios que ofrece este revolucionario serum, formulado con la exclusiva Dual-Weight Complex Protein™, para restaurar el aspecto juvenil de las cejas proporcionándoles fuerza, flexibilidad, suavidad y brillo.

· neuHair (http://neulash.es/shop/neuhair-80ml-formula-de-tratamiento-capilar-con-biotina-y-pantenol/) Se trata de un increíble avance científico formulado que promueve eficazmente la aparición de cabello más fuerte, más grueso, más tupido y denso en tan solo 8 semanas. Aporta al cabello hidratación y elasticidad esencial. Esta espuma de aplicación eficiente utiliza Active Hair Technology™ encapsulando un poderoso cóctel de polipéptidos para ayudar a proporcionar nutrientes al cabello y cuero cabelludo.

El mes de octubre y sobre todo el día 19 se convierte en un recordatorio feroz para la prevención. Sí, estamos hablando de una enfermedad grave pero la detención precoz del mal la hace curable. De ahí que toda la sociedad se vuelque en este mes de octubre, ya denominado el octubre rosa para luchar, unidos, con el objetivo que en un futuro, no muy lejano, exista una cura rápida para esta enfermedad que 1 de cada 4 mujeres va a padecerla en su vida en nuestro país.

Datos útiles sobre neuLash:

Neulash California by Skin Research Laboratories, es líder mundial en tratamientos eficaces para el crecimiento de pestañas, cejas y cabello, con más de 3 millones de unidades vendidas. neuLash, neuBrow y neuHair son soluciones de belleza de última generación, respetuosas con el organismo, avaladas por ensayos clínicos de sus laboratorios en California.

neuLash es un innovador suero de tratamiento para el crecimiento de las pestañas que promueve la aparición de nuevas, las alarga, embellece y las hace más saludables, con resultados sorprendentes en tan sólo 4 semanas con una simple aplicación diaria. Ver más en http://neulash.es/shop/neulash-6ml-serum-de-tratamiento-para-pestan%CC%83as/

Teléfono de Contacto: 912 77 74 61

Web: http://neulash.es

Facebook: https://www.facebook.com/neulashspain

Twitter: https://twitter.com/neulashspain

Instagram: https://www.instagram.com/neulashspain/

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this