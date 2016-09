Master Class: La nueva propuesta en clases demostrativas de Atelier Pastry

Buenos Aires, Septiembre 2016, Atelier Pastry servicios y cursos de pastelería de alta gama, presenta nuevos encuentros sobre clases demostrativas.



El pastry chef Franco Bertolone se une con el patissier Matías Rise ofreciendo una nueva propuesta para apasionados de la gastronomía, sobre todo en pastelería. Se trata de una “Master Class”, que se llevará a cabo desde septiembre en adelante, planificada en varios encuentros en lo que resta del año.



La propuesta consiste en una clase demostrativa de una hora, donde los profesionales y expertos en la materia realizarán productos con las combinaciones más novedosas, mostrando las últimas tendencias en pastelería y ofreciendo todos sus conocimientos.



Los asistentes podrán vivir una nueva experiencia observando la elaboración de chocolatería vanguardista y tortas actuales por dos grandes profesionales. Los encuentros se llevarán a cabo en distintas oportunidades en Atelier Pastry, ubicado en el barrio de La Recoleta, C.A.B.A. Para inscripciones y consultas, los interesados deberán escribir a info@atelierpastry.com.ar o comunicarse al 1541947873. Para más informaciónwww.atelierpastry.com.ar





Acerca de Atelier Pastry

Es una empresa de servicios y cursos de pastelería de alta gama, nace en el año 2010 por iniciativa de Franco Bertolone, quien actualmente se encuentra a cargo trabajando bajo conceptos de innovación, calidad y compromiso, ofreciendo productos clásicos de pastelería, servicio para mesa dulce y panadería. Atelier Pastry dicta cursos diversos en su taller ubicado en el barrio de Recoleta, donde se orienta a los alumnos para que cuenten con un enfoque global en pastelería. Para más información www.atelierpastry.com.ar

