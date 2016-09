Tips beauty para estar perfecta en una escapada rural

María Soláns, Directora de Mery Make-Up, revela los trucos de belleza básicos para disfrutar de unas vacaciones en la montaña

¿Aburrida y cansada de la ciudad? El caos, el ruido, la contaminación y las prisas son las principales causas del éxodo a la montaña para disfrutar de unos días de relax en plena naturaleza. Si éste es tu destino, no puedes olvidarte del neceser de imprescindibles para estar perfecta las 24 horas del día durante tu escapada rural. Según María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com), en lo alto de la montaña la radiación solar es mayor por lo que es necesario utilizar la protección adecuada a cada tipo de piel.

Tips by María Soláns para cuidar la piel si tu destino es la montaña

1. Limpia la piel por la mañana y por la noche es el paso básico para una rutina de belleza facial perfecta. Después, aplica el tónico, agua micelar o leche limpiadora realizando un masaje en el rostro.

2. El aire frío reseca la piel, aplica una crema hidratante mañana y noche para tener un aspecto radiante. Además, puedes aportar un plus de hidratación con un serum, una o dos veces a la semana.

3. Escoger el maquillaje ideal es tan sencillo como elegir tu destino de vacaciones. Procura que ambos estén en armonía, siendo una zona rural o de montaña, la mejor opción es apostar por un maquillaje natural que esté acorde con el entorno. Los labios no demasiado llamativos, los ojos sencillos con alguna sombra en tonos neutros y un toque de colorete para dar rubor natural a las mejillas.

4. Los largos paseos por la montaña pueden acabar dañando tus pies. Para evitar que las ampollas arruinen tu pedicura y tus paseos por la naturaleza, aplica una crema protectora específica para los pies.

5. El viento y la humedad afectan a tu cabello, utiliza un serum o mascarilla anti encrespamiento y cepilla la melena a diario. Mucho cuidado con las herramientas de calor, pueden resecar tu pelo en exceso, utiliza el secador de pelo a baja potencia.

6. Es muy frecuente que en algunos lugares el agua tenga más cal, esto afecta a la melena haciendo que pierda brillo y se vea más opaca. Para evitar que esto ocurra, ten a mano un buen tratamiento para neutralizar la cal y eliminar las impurezas, devolviendo el tono y el resplandor al cabello.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com/escuela/curso-de-automaquillaje)

Mery Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

Datos útiles:

Mery Make Up Escuela y Agencia de Maquillaje Profesional

Dirección: C/Vallehermoso, Nº:57, 28015Madrid

Teléfonos: 91 287 35 34 / 625-10-98-00

e-mail de contacto: info@merymakeup.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

4

Thanks!

You've already liked this