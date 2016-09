Rocío Bosque lanza un tratamiento específico según la carencia o problema que presente nuestra piel en esta zona

El proceso de envejecimiento en las manos es igual que el de cara y cuerpo, sin embargo las características que encontramos en la piel de las manos es diferente al resto de la zonas. El número de glándulas sebáceas y sudoríparas son menores por ello las manos se resecan más. También podemos afirmar que el envejecimiento de las manos es más evidente en las mujeres que en los hombres, sobre todo a partir de la menopausia. Otros factores también potencian este envejecimiento: insuficiencia, secreción sebácea, desarreglos hormonales, problemas de tiroides, ingesta de medicamentos, continua exposición al sol o alteraciones en la piel como por ejemplo psoriasis, eccemas, etc.

Hay mujeres que tienen la piel de la cara cuidada y sin embargo presentan unas manos descuidadas, llenas de manchas, secas… Para ellas Rocío Bosque (www.rociobosque.com) ha diseñado este revolucionario tratamiento con unos resultados espectaculares.

¿Para quién está indicado este tratamiento?

Para todas las mujeres que quieren mantener la juventud de las manos, recordemos que las manos son las primeras en evidenciar el envejecimiento, manchas o sequedad. Son las que están expuestas a factores como el sol, frío, detergentes, etc. Si no hacemos tratamiento preventivos, es muy difícil recuperarlas. Las manos son nuestra tarjeta de visita, hay que cuidarlas.

¿En qué consiste el tratamiento de manos en Rocío Bosque?

Lo primero que se hace es realizar una valoración del estado de la piel del cliente y es entonces cuando escogemos qué tratamiento le vamos a realizar.

Todos los tratamientos constan de tres etapas:

1. La primera etapa: Preparación epidérmica

En la fase de preparación elegimos el producto en función del Tratamiento Específico.

Lotion P50 Corps – Lait VIP O2 aplicado con Gant Massage con punto grueso para exfoliar.

2. La segunda etapa: Fase de tratamiento

Realizamos una mezcla de activos dependiendo, como hemos dicho anteriormente, del objetivo y potenciamos los efectos de los productos con parafina o film osmótico.

Dependiendo de la situación que presente la piel, utilizaremos distintas mezclas de nuestra cosmética:

– Tratamiento de manos Antiedad: Tratamiento preventivo manos y uñas, el objetivo es hidratar y suavizar la piel de forma inmediata, con este tratamiento prevenimos la posible aparición de manchas y si las hubiera las reduce. Mejora la calidad de la piel ya que protege la epidermis de los agentes externos que aceleran el envejecimiento.

Se utiliza una mezcla de Gel d’Algues + Lift Corps polvo a partes iguales con la técnica de pellizqueo BR para el tratamiento anti edad, a continuación aplicamos una mascarilla durante 20 minutos, en este caso Masque Oxygènant VIP O.

– Tratamiento de manos revitalizante: Indicado para manos que presentan sequedad y desvitalización, aporta hidratación y nutrición, deja las manos suaves.

Mezcla Sérum Placenta + Oligoproteinas Marines aplicado con un masaje profundo en el tratamiento revitalizante a continuación Masque Visolastine E también durante 20 minutos.

– Tratamiento de manos despigmentante: Cuando existen manchas tanto del sol como de la edad. Exfolia y estimula la regeneración de la epidermis, unifica el tono de la piel y reduce notablemente la intensidad de dichas manchas.

Mezcla Masque Aux Acides des Fruits + Sérum Pig 400 aplicado en capa fina con un pincel, en este caso Masque VIP O2 durante 20 minutos.

– Rénovatrice Mains: Este tratamiento lleva una exfoliación que a la vez estimula la renovación celular. Es un tratamiento que protege la piel del envejecimiento, aporta elasticidad, nutre en profundidad, aporta fuerza a las uñas, suaviza las cutículas y deja las manos muy suaves.

Masque Gommage Mains con masaje profundo + Masque Visolastine + Sèrum Extracto Tissulaires.

3. La tercera etapa: Fase Final

Aplicamos con un masaje ligero la crema elegida y potenciamos añadiendo un Sérum.

En Rocío Bosque recomendamos que este tratamiento se potencie con uno en el domicilio para obtener mejores resultados:

Crème Pig 400

Emulsión Rènovatrice Mains

Crème Dermo -RL

¿Cuántas sesiones son necesarias?

El número de sesiones recomendadas son de 4 a 12.

Tiempo de duración del tratamiento: 30 minutos.

Sobre Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com)

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

·Dirección: Calle de Simón Hernández, 53, Móstoles (Madrid), 28936 ESPAÑA

** Dentro del centro comercial Villafontana (Parking gratuito) **

·Horario: L-V: 10:00 a 20:00 y S:10:00-14:00

·Teléfonos: 91 647 58 26 / 679 467 755

·Email: estetica@rociobosque.com

·Web: www.rociobosque.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this