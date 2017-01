Llega “Autenticidad“ a Palermo

La actriz y directora Eugenia Díaz llega a Palermo con “Autenticidad. La salida es hacia adentro”. El estreno será el próximo viernes 3 de febrero a las 20:30 en la Sala Crash de Uriarte 1271 (CABA) .

En la obra, íntegramente atravesada por el humor, Eugenia Díaz aborda temáticas como las creencias limitantes, el otro como un legítimo otro, la alineación con la solución y autenticidad. “Sólo en la medida en la que estemos completos tendremos algo para ofrecer, sino, será carencia. Y lo seguimos perpetuando”, afirma la directora y actriz.

Este hecho creativo inspira y propone, desde el humor, abrir un canal al alma, recordar quiénes somos realmente, sin tapujos y sin límites. “Dejar de buscar afuera incansablemente, la salida es hacia adentro.”

Con música en vivo, humor y espontaneidad, “Autenticidad “ propone lo épico de utilizar el teatro como herramienta, el hecho vivo en movimiento.

Eugenia Díaz redobla la apuesta de lo que nació en las redes y desde su fan page de Facebook “Abundancia bebe” (@abundanciabebe) y lleva al escenario una invitación a hacer real lo virtual. “Estamos juntos en esto y arriba las palmetas”, sentencia.

AUTENTICIDAD se presenta todos los VIERNES de febrero a las 20:30 hs en SALA CRASH (Uriarte 1271). Palermo. Buenos Aires. El mundo. El universo. La cresta de la borleishon

Únicas 4 funciones.

Entradas en boletería ( en la puerta pebete )

Precio de las entradas :$200 (Abundancia bebe )

Reservas: abundanciabebe@gmail.com

Like

0

Thanks!

You've already liked this