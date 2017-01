Los 7 imprescindibles para tu maquillaje de otoño-invierno

María Soláns, Directora de Mery Make Up, te da las claves para hacer el cambio de neceser con los básicos beauty de la nueva temporada

Con la llegada de la nueva temporada, de la misma manera que hacemos el cambio de armario, también es el momento de cambiar nuestro neceser de maquillaje. Los imprescindibles de verano, los colores y los tratamientos faciales los sustituimos por nuevas rutinas y novedosos productos beauty. María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com), desvela los trucos y productos imprescindibles para lucir el maquillaje tendencia de este otoño-invierno:

1. Invierte siempre en una buena paleta de sombras de colección. Apuesta por los tonos marrones si eres más clásica escogiendo las de Bobbi Brown o si eres más atrevida, opta por las de colores neón de Urban Decay.

2. Escoge un buen lápiz negro o eyeliner en crema. María Soláns recomienda los de MAC, tanto el lápiz Feline como el eyeliner Black Black, porque siguen la tendencia de la temporada: Negror, cuanto más negro mejor. Los ojos se llevan manchados, muy negros y oscuros.

3. Labial rojo ennegrecido, oscuro, o de un color divertido como el azul eléctrico. La maquilladora profesional destaca la tendencia Ombré Lips, labios en degradado, para jugar con varios tonos y crear unos labios con volumen. Los podéis encontrar de la firma NYX en multitud de colores.

4. Con la llegada del frío y el viento, no olvides una buena hidratante facial. Escoge la que mejor se adapte a las necesidades de tu piel.

5. ¡Glitter y purpurina! Brillar es tendencia, se lleva en labios y ojos.

6. Aplica mascarilla en rostro, cabello y cuerpo. Un extra de hidratación nunca viene mal en otoño invierno.

7. Atrévete con máscaras de pestañas de colores: Verde agua, rosa chicle o azul turquesa, ¡tú decides!

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com)

MERY Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

