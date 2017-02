10 consejos para cuidar la piel en primavera

Rocío Bosque Estética nos desvela las claves para proteger el cutis en la estación primaveral

La primavera no solo la sangre altera, también nuestra piel. Con la llegada de la estación primaveral, además de cambiar el vestuario de nuestro armario, nuestra piel también necesita reajustarse al cambio de estación. Los días son más largos, las temperaturas suben, aumenta la humedad y también nuestra exposición al sol, la radiación solar es más intensa. La piel no es inmune a estos cambios medioambientales, aparece la sequedad, irritación y rojeces en la piel de muchas mujeres. Desde este momento es obligatorio proteger la piel del sol y así evitaremos las temidas manchas solares.

¿Cómo afecta la primavera en nuestra piel?

Aunque las alergias primaverales son principalmente de tipo respiratorio, también existen sensibilizaciones de la piel a pólenes e insectos, incluso se acentúan las dermatitis y afecciones cutáneas en pieles sensibles y reactivas. Debemos evitar el contacto con dichas sustancias, cubrir y/o proteger brazos y piernas en las excursiones al campo y usar un gel suave en la higiene diaria.

Según explica Rocío Bosque (www.rociobosque.com), directora del centro de Estética Avanzada que lleva su nombre en Móstoles, venimos de una estación en la que el frío afecta más a las pieles secas, quedándose desprotegidas. El aumento de la temperatura en primavera alivia a este tipo de pieles pero agrava los problemas de las pieles grasas. El calor junto con la humedad hace que los poros se dilaten y resurjan los problemas de acné y granitos. Además, las alergias cutáneas aumentan la sensibilidad de la piel empeorando los casos de eczemas y psoriasis.

Consejos de Rocío Bosque Estética para cuidar la piel en primavera

1. Recuerda que la piel es el espejo de nuestra dieta. Comer un menú saludable y equilibrado que aporte los nutrientes necesarios y específicos se reflejará de forma inmediata en la piel.

2. Igual que nos lavamos los dientes desde que somos pequeños, deberíamos introducir un hábito saludable respecto del cuidado de nuestra piel. Debemos limpiar, hidratar y proteger nuestra piel desde jóvenes.

3. No te expongas al sol sin protección. Las primeras exposiciones solares en primavera son cruciales, así evitaremos las temidas manchas. Debemos extremar la precaución utilizando una protección solar adecuada a nuestra piel.

4. Cada piel es diferente. Déjate aconsejar por las especialistas del equipo de Rocío Bosque sobre la cosmética o tratamientos en cabina adecuados a tu piel. Es importante valorar y diagnosticar con precisión para prescribir el mejor tratamiento que cubra las necesidades de tu piel.

5. Comienza el día con agua tibia con limón porque activa el metabolismo y ayuda a eliminar toxinas. Bebe agua o infusiones aunque no tengas sed, desintoxican el hígado, hidratan el cuerpo y bajan los niveles de colesterol. Es aconsejable, en general, cerca de dos litros al día.

6. ¡Muévete! Realiza una actividad física que te haga sentir bien. Está demostrado que el ejercicio físico mejora notablemente los huesos y el tejido muscular, que a su vez aumenta el metabolismo basal por lo que es más fácil perder peso y mantener la figura.

7. Evita el consumo de alcohol y tabaco.

8. No abuses de los dulces ni del azúcar, son calorías vacías.

9. Los masajes del rostro y del cuerpo son una buena manera de mantener la piel en forma.

10. Llevar una vida sana con una actitud positiva en la que evites, en la medida de lo posible, las preocupaciones y el estrés, ya que tendrán un reflejo en el aspecto de tu piel. Reír es siempre una buena terapia y gimnasia para tu cara.

Sobre Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com)

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

·Dirección: Calle de Simón Hernández, 53, Móstoles (Madrid), 28936 ESPAÑA

** Dentro del centro comercial Villafontana (Parking gratuito) **

·Horario: L-V: 10:00 a 20:00 y S:10:00-14:00

·Teléfonos: 91 647 58 26 / 679 467 755

·Email: estetica@rociobosque.com

·Web: www.rociobosque.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this