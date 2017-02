Gigi Hadid se pasa al Blorange

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar, nos da las claves para conseguir el tono capilar tendencia que arrasa en las redes sociales

No llevamos ni un mes de 2017 y ya tenemos una nueva tendencia capilar que se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿Te acuerdas del Rose Gold? Uno de los colores de cabello tendencia del año pasado, un rosa pastel sobre pelo rubio platino. Pasa página y olvídate de él porque acaba de llegar su evolución: Blorange. Se trata de una mezcla de rubio (blonde) y naranja (orange) que da lugar a una melena rojiza con dulces toques de naranja rosado.

Tras Georgia May Jagger, la primera celebrity en lucir el pelo Blorange en las redes sociales, llega la modelo del momento, Gigi Hadid, y comparte en su perfil de Instagram su nuevo look con el tono de moda. Según explica Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid (www.blowdrybar.es), este nuevo tono tendencia es similar al Rose Gold pero con un toque más luminoso, vibrante y menos calmado.

Consejos para lucir el tono Blorange by Daniele Sigigliano

1. La idea es que el tono del pelo se vea desgastado sobre una base rubio platino.

2. Se puede lucir con cualquier tipo de melena: corta, bob, media, larga o extra larga.

3. ¿Y si apuestas por un Ombré Blorange? Puede ser un gran acierto lucir el tono tendencia en forma de degradado o incluso llevarlo en mechas o solo en las puntas como si fueran unas californianas.

4. El resultado del tono Blorange varía dependiendo de la cantidad de cada color que se utilice. Los estilistas de Blow Dry Bar Madrid asesoran en todo momento a los clientes para dar con el tono que mejor se adapta a su estilo, gusto y estilo de vida.

5. Es un tono universalmente favorecedor. El Blorange sienta bien tanto a los rostros cálidos como a los fríos, de la misma manera que ocurre con los coloretes en tono melocotón o albaricoque.

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid (www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

