Glitter Lips: Besos brillantes para Navidad

María Soláns, Directora de Mery Make Up, nos da las claves para conseguir los labios de moda y brillar en los eventos navideños

Los Glitter Lips o labios de purpurina son la tendencia más brillante de la temporada. Tras varias temporadas reivindicando los labios mate, las gurús de belleza se rinden ante el efecto brillo de los tonos metalizados. Los Glitter Lips se convierten en los protagonistas de un beauty look rescatado directamente de las pasarelas, y buscan su sitio en nuestro tocador para sorprender en las fiestas de Navidad.

María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make Up (https://www.youtube.com/user/EscuelaMeryMakeUp), explica que “los Glitter Lips se llevan muy trabajados, con los pigmentos brillantes bien fundidos en los labios, como si fueran una segunda piel”. Hasta Pat McGrath, gurú del maquillaje, ha lanzado una línea de productos de maquillaje en clave glitter en distintas texturas y tonos. Celebrities, modelos e it girls como las hermanas Hadid, Naomi Campbell o Chiara Ferragni no han dudado en lucir la tendencia más cool de la temporada.

¿Cómo lucir los Glitter Lips? By Mery Make Up

La maquilladora profesional asegura que esta técnica se puede realizar de cuatro formas distintas. “Es importante tener siempre a mano una espátula y una paletina para hacer las mezclas y un pincel de labios para la aplicación”. De esta manera, nos aseguramos unos Glitter Lips impecables y con un resultado de lo más profesional.

Cuatro formas diferentes de maquillar los labios con purpurina by Mery Make Up:

1. Aplica un labial metalizado, después añade glitter o purpurina en la parte central del labio para aportar más luz y volumen.

2. Lipmix mezclado con un pigmento nacarado, añadimos como toque final un poco de pigmento suelto para crear destellos y ese efecto Glitter Lips tan glamouroso.

3. Puedes crear tu propio labial mezclando tu pigmento favorito con el Mixim Medium. Para aportar más luz aplicamos a toquecitos un poco de purpurina fina en el centro de los labios.

4. Aplica sombras en crema o en gloss con micropigmentación de luz. No solo para tu mirada, este tipo de productos pueden ayudarte a crear el look perfecto para esta Navidad utilizándolos también como labial metalizado.

Sobre Mery Make-Up (https://www.youtube.com/user/EscuelaMeryMakeUp)

MERY Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

