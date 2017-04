Esther Palma Comunicación sorprende con nueva web

Alejándose de lo que conocemos como una web al más puro estilo corporativo, la agencia de Comunicación, Esther Palma Comunicación, sorprende y estrena un nuevo sitio web www.estherpalma.com con un estilo fresco y dinámico, aportando contenidos de actualidad, consejos e ideas sobre unos sectores, en donde todo el equipo de esta agencia se sabe mover a la perfección: la moda, belleza, salud y estilo de vida.

Son ya 12 años desde que la directora Fundadora de la agencia, Esther Palma, iniciara tras una larga experiencia avalada, un proyecto que hoy se consolida con la confianza depositada de más de 150 marcas o servicios que han confiado en sus estrategias a lo largo de todos estos años.

Hoy en día, adaptándose a los nuevos soportes de la comunicación, Esther Palma Comunicación, ofrece a sus clientes estrategias que van encaminadas a posicionar la marca dando mayor visibilidad, pero sobre todo, consiguiendo vender más. Bajo el lema: “De lo que no se habla no se puede comprar” los distintos clientes que confían en esta agencia buscan sobre todo aprovechar las oportunidades que los nuevos soportes ofrecen pero delegando la comunicación en profesionales. Desde una óptima y profesional utilización de las redes sociales, hasta el posicionamiento de la marca en los distintos soportes. Las estrategias que se utilizan en Esther Palma Comunicación se adaptan a cada cliente de una forma exclusiva, estilo de trabajo que siempre les ha caracterizado, convirtiéndose así en una Agencia de Comunicación tremendamente especializada y personalizada.

En estos momentos son muchas las empresas que acuden a esta Agencia de Comunicación para recibir asesoramiento y, sobre todo, para iniciar un proyecto de transformación digital de sus marcas, productos o servicios y así adecuarse al nuevo entorno.

Es imprescindible para tener resultados en las acciones de comunicación; conocer cómo, cuándo y dónde utilizar los mensajes.

Más información de Esther Palma Comunicación:

www.estherpalma.com

Dirección Postal: C/ Cochabamba, 5

28016- Madrid

Teléfono móvil: 670 05 92 00

Síguenos en Redes Sociales:

· Facebook: http://www.facebook.com/estherpalmacomunicacion

· Twitter: http://twitter.com/epcomunicacion

· Instagram: https://www.instagram.com/epcomunicacion/

· YouTube: https://www.youtube.com/c/EstherPalmaComunicaciontv

· Google +: http://plus.google.com/101885506819164710138

