Cómo la información puede reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres

El pasado miércoles 8 de marzo, se celebró el Día internacional de la Mujer. Además de fomentar la diversidad de género, contar con más mujeres en el mercado laboral – en especial en los puestos de liderazgo – mejora los resultados financieros de las empresas. Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional, una organización sin fines de lucro, en colaboración con EY – ex Ernst & Young – indica que un incremento de 30% de las mujeres en puestos de alto nivel se asocia con un aumento del 15% en la rentabilidad.

Y aunque puntualmente el estudio señala que la presencia de mujeres en la dirección de una corporación puede mejorar el rendimiento de la empresa, la realidad es que esto no se toma tan en cuenta en las empresas, donde el sueldo de las mujeres es solo el 84% por ciento de lo que ganan los hombres, según indican desde la CEPAL. Esta es una problemática que afecta a las mujeres a nivel mundial, que reciben alrededor de un 15% menos que los hombres por el mismo trabajo y, según la OIT, esta brecha salarial podría prolongarse por otros 70 años.

Para que las mujeres sigan sumándose al mercado laboral y haciendo sus valiosos aportes a las empresas, la información es un punto clave. Para que la mujer vaya encontrando empresas donde desarrollarse, también es importante que pueda conocerlas. Hoy, existen plataformas online que facilitan infomación sobre las empresas para tomar mejores decisiones acerca de sus carreras profesionales, como Love Mondays .

La plataforma, que llegó a la Argentina pasado mes de febrero, brinda acceso a evaluaciones de empresas y a rangos salariales dentro de las mismas. Esta plataforma permite a los profesionales conocer de manera anónima tanto el sueldo como el ambiente de trabajo de la empresa, y para los profesionales que están en la búsqueda laboral es una gran herramienta para poder decidir con datos más objetivos que los que puede dar el representante de RRHH que lo entrevista.

“La comunidad de Love Mondays es muy útil para negociar una remuneración justa, ya que permite conocer los salarios que se pagan en distintas empresas”, dice Dave Curran, COO y cofundador de Love Mondays. “Además, brinda la posibilidad de acceder a la opinión de una persona que vive la realidad de la empresa, y eso marca una diferencia cuando estás eligiendo dónde construir tu carrera”.

Sobre Love Mondays

Love Mondays es la comunidad de carreras profesionales líder en Latinoamérica. La plataforma brinda acceso a evaluaciones, rangos salariales y vacantes de trabajo y ayuda a más de 1.5 millones de profesionales todos los meses a tomar a tomar decisiones acerca de su carrera profesional. Cualquier profesional puede dar su opinión de manera confidencial y segura. Fundada en 2014, en Brasil, Love Mondays llegó a México y Argentina en los primeros meses de 2017. Love Mondays forma parte de Glassdoor, el mercado de reclutamiento y empleo más transparente del mundo. En Argentina, Love Mondays cuenta con más de 10 mil reseñas para más de 500 empresas en distintos sectores económicos.

