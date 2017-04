ARTESANOS DE LA ROSA – UN PROYECTO INSPIRADO EN LA NUEVA PELÍCULA DE DISNEY – LA BELLA Y LA BESTIA

Buenos Aires. Con motivo del próximo y tan esperado estreno: LA BELLA Y LA BESTIA de Disney, se generó la iniciativa “Artesanos de la Rosa” para homenajear a la icónica flor de la película. Cinco referentes de la florería local fueron convocados para crear arreglos inspirados en este clásico eterno que regresa a los cines en forma de acción real, para una audiencia contemporánea, protagonizada por Emma Watson y un gran elenco.

Los “Artesanos de la Rosa” son: FELISA SAKATA, GLORIA CESAR, CECILIA COSTANTINI, GERARDO ACEVEDO Y RAUL AGESTA DE FLORECE.

Un florista de oficio, ambientadores de la flor, una maestra del Ikebana, una artista de la florería… Cada uno, fiel a su estilo, creó una pieza única con la rosa y el tiempo como protagonistas, que fue retratada por los fotógrafos Luciana Val y Franco Musso.

Un documental acompaña el proyecto, dando cuenta del proceso de cada artista en su ámbito de trabajo.

Sobre los arreglos de los floristas:

Felisa Sakata: Su obra es un ikebana clásico, de la escuela Ikenobo, inspirado en la rosa como principal protagonista. El ikebana es una ofrenda sutil y refinada, la síntesis por excelencia. Por ende, su pieza tuvo esa cualidad; la de ofrenda hacia La Bella y La Bestia, hacia la rosa como símbolo del amor.

Cecilia Costantini: Realizó un arreglo en colaboración con Rafael Maino, un coleccionista de rosas antiguas oriundo de la ciudad de Bariloche. Las rosas de su arreglo fueron traídas desde allí. Cecilia eligió trabajar con flores naturales de jardín en su proceso de secado, y a su vez con flores vivas y frescas. Su arreglo habla del paso del tiempo, de lo efímero, y de la subjetividad en la idea de lo que es belleza. Así como la Bestia por ejemplo, que mas allá de su apariencia, por dentro es bella y noble. Una obra-escultura viva, que profundiza la idea que nos sugiere repensar los aspectos en torno a la apariencia y los prejuicios.

Gloria Cesar: Creó una pieza que emula lo mágico. Una estructura bestial de colores estridentes que le aportan un toque de humor y alivianan el dramatismo. Un arreglo pop, que guarda dentro de sí un ramillete de rosas de gran carácter, inspiradas en la fortaleza y la valentía de nuestra heroína, Bella.

Gerardo Acevedo: Eligió una pieza a gran escala con un entramado de ramas traídas del litoral que emula a la campana de cristal y lleva a un primer plano a la naturaleza extrema del gran castillo de la Bestia. Esa campana de ramas encierra a la rosa, íntegra y fuerte que pese a su entorno sobrevive roja e iluminada.

Raul Agesta de Floreria Florece: Realizó un arreglo monumental, recargado y exuberante. Un recorrido de rosas, inspirado en el camino que atraviesan La Bella y La Bestia para encontrar el amor verdadero.

Sobre Los Floristas:

FELISA SAKATA Nació en Buenos Aires en el año 1941. Es descendiente de japoneses de la isla de Okinawa. Presidente de la Sociedad Ikenobo de Arte Ikebana en Argentina. Vicepresidente de la fundación cultural Argentino Japonesa. Es profesora de Ikebana en diferentes centros vinculados a la cultura japonesa.

CECILIA COSTANTINI Nació en Buenos Aires en 1980. Cursó el profesorado de Bellas Artes en la Escuela Prilidiano Pueyrredón. Estudió Paisajismo en la Escuela Argentina de Espacios Verdes. En 2008 abrió su propio emprendimiento, “El camino de las flores”, en Bahía Grande, Nordelta. Organizó varias muestras de arte donde ambas disciplinas se interrelacionan. Trabajó en la ambientación de la feria ArteBA donde se encuentran reunidas las principales tendencias del arte contemporáneo. Desde 2010, realiza diversos trabajos para Francis Mallmann. Actualmente colabora con Revista Jardín del grupo La Nación. Cecilia fusiona su experiencia en bellas artes y paisajismo, impregnando sus ambientaciones de una singularidad estética y una mirada particular. @elcaminodelasflores

GLORIA CESAR Nació en Buenos Aires en 1949. Estudio Arte en la Universidad de Buenos Aires. En 1991, comenzó a dedicarse a la ambientación y coordinación de eventos. Realiza eventos sociales empresariales, benéficos y culturales. Las flores son siempre protagonistas escenciales en sus puestas. @estudiogloriacesar

GERARDO ACEVEDO Nació en Buenos Aires en 1971. Hace 30 años se dedica a la ambientación de eventos. Su principal estilo es el botánico, siempre está presente la naturaleza en sus puestas. @acevedogerardo

RAUL AGESTA Nació en Buenos Aires en 1950. Florista de oficio, dueño de la florería Florece. Hace 45 años que está en el rubro. Su florería atiende 365 dias 24 hs. @florece24hs

Sobre LUCIANA VAL Y FRANCO MUSSO

Nacieron en Argentina. Se conocieron mientras estudiaban en la Escuela de Bellas Artes y una vez graduados participaron de varias exposiciones artísticas. Fué en esa época cuando su interés se volcó a la fotografía. Se introdujeron inmediatamente en el mundo de la moda de Buenos Aires y comenzaron a trabajar en editorial y publicidad. Su estilo característico los hizo conocidos rápidamente.

En el 2002 se mudaron a París. Después de ganar la 19a. edición del Festival de Hyéres en 2004 empezaron a trabajar para agencias publicitarias e importantes revistas de moda.

Frecuentemente exponen su trabajo en galerías de arte en Argentina y Francia. En 2013, fueron convocados para crear las imágenes que acompañarían la primer retrospectiva de moda de la Argentina. Recientemente se llevó a cabo una muestra de sus trabajos en colaboración con el diseñador Pablo Ramírez bajo el nombre “Magia Negra”. Sus fotografías fueron publicadas en numerosos libros de moda de editoriales como Thames & Hudson, Rizzoli y Steidl. @valmusso

Idea original y coordinación general:

BERNARDITA FERNANDEZ ALONSO Y PAULA SALOMON

Sobre la película:

LA BELLA Y LA BESTIA, de Disney, es una adaptación de acción real de la película animada, que revive a los queridos personajes del clásico cuento de Disney para una audiencia contemporánea, manteniendo la música original e incorporando varias nuevas canciones. LA BELLA Y LA BESTIA cuenta el fantástico viaje de Bella, una joven brillante, hermosa e independiente, que es tomada prisionera por una bestia en su castillo. A pesar de sus temores, ella entabla una amistad con el personal del castillo encantado y logra ver más allá del abominable aspecto de la Bestia, donde se esconde el corazón y el alma de un verdadero príncipe. El elenco incluye a: Emma Watson, como Bella; Dan Stevens como La Bestia; Luke Evans es Gastón, el apuesto pero superficial aldeano que corteja a Bella; al ganador del Oscar® Kevin Kline, como Maurice, el excéntrico y adorable padre de Bella; Josh Gad como LeFou, el sufriente ayudante de Gastón; al nominado al Globo de Oro® Ewan McGregor como Lumiere, el candelabro; al nominado al Oscar Stanley Tucci como el Maestro Cadenza, el clavicordio; a Gugu Mbatha-Raw como Plumette, el plumero; a la ganadora de seis premios Tony® Audra McDonald, como Madame De Garderobe, el guardarropa; al nominado al Oscar® Ian McKellen en el papel de Dindón, el reloj de mesa; y a la ganadora de dos Oscar® Emma Thompson como la tetera, la Sra. Potts.

Dirigida por el ganador del Oscar® Bill Condon y basada en la película animada homónima de 1991, el guion pertenece a Evan Spiliotopoulos, Bill Condon y Stephen Chbosky, y cuenta con la producción de David Hoberman y Todd Lieberman, de Mandeville Films. El ganador de ocho Oscar Alan Menken, quien recibió dos estatuillas (Mejor Guion Original y Mejor Canción) por el film animado de 1991, es el creador de la música incidental, que incluirá también nuevas canciones escritas por Menken y Howard Ashman, así como otras compuestas por Menken y Tim Rice, ganador de tres Oscar®. LA BELLA Y LA BESTIA llegará a los cines en marzo de 2017.

