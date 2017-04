Cetol protege las creaciones resultantes del primer campamento en madera realizado en el país

Cetol, marca líder del grupo AkzoNobel en el cuidado y protección de la madera, presenta los resultados de la primera edición de Hello Wood en Argentina. La versión local del festival que tiene su origen en Hungría, se desarrolló durante una semana en Ceibas, Entre Ríos, del que participaron 10 equipos liderados por destacados profesionales y conformados por estudiantes avanzados de la carrera de Arquitectura de todo el país, que trabajaron a la par.

CON-TACTO fue el tema que funcionó como hilo conductor de los proyectos, las charlas teóricas y todas las actividades del programa. El concepto buscó poner el foco en las relaciones, los sentidos y la experiencia. Para que exista el contacto, tiene que haber algún tipo de relación, vínculo, enlace o encuentro entre dos o más personas o elementos.

Bajo esta premisa nacieron proyectos con multiplicidad de miradas que demuestran la versatilidad de la madera y sus infinitas posibilidades. Un juego de volúmenes, entramados, profundidades y dimensiones dieron lugar a 10 instalaciones que surgen de un proceso creativo comunitario sin antecedentes.

“La innovación está en el corazón de todo lo que hacemos, desde los productos que desarrollamos hasta las iniciativas que acompañamos. Con este espacio nos proponemos compartir el conocimiento sobre este noble material, su infinidad de posibilidades, exhibir el talento nacional y protegerlo. #ConsejosdeBuenaMadera”, destacó Cecilia Ferrario, Gerente Departamental de Marketing de Marcas Especiales de AkzoNobel Argentina.

Las estructuras fueron protegidas con Cetol Balance, la nueva tecnología de la marca con rápido secado, bajo olor, fácil aplicación y principalmente una larga duración. Esta protección es esencial para garantizar que las mismas puedan ser exhibidas a lo largo del año en distintos festivales de arquitectura y diseño conservando la impronta original del talento nacional.

Para informarse sobre la agenda de actividades de la marca puede visitarse su web www.cetol.com.ar.

