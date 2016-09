Cierre magistral del circuito de TE con “clase” del Feir´s Park Hotel, a cargo de Toscano Hair

El pasado jueves 7 de julio, el Feir´s Park Hotel volvió a confirmar que el TE es mucho más que una infusión!!!

Como cierre del circuito de las 4 Masterclass, en las cuales las propuestas fueron Grafología, Liderazgo y Emociones, llegó la clase magistral sobre IMAGEN, la misma estuvo a cargo de Lea Toscano, titular de Toscano Hair quien habló sobe su especialidad, el marco de la cara, el cabello.

Ante una nutrida concurrencia que se mostró más que interesada y absolutamente participativa, haciendo consultas sobre color, cortes y tendencias, se desarrolló el encuentro en una muy agradable tarde de absoluta camaradería. Algunas asistentes preguntaban por los largos, otras por el color y para responder a las inquietudes de todas Lea Toscano decidió profundizar y exponer el por qué de un largo o corto y el por qué de un color y no otro.

Más que satisfechas con el encuentro las asistentes, quienes participaron de sorteos de La Goulue Chocolatier y de Jessica Cosmetics, quisieron saber cuándo se realizará el próximo!!

En breve el Feirs´Park Hotel informará sobre nuevas propuestas a la hora del TE.

Más información: www.feirsparkhotel.com.ar

