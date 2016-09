Los hashtag de makeup más de moda

#Strobing, #Croming, #Grooming, #Baking… ¿De qué estamos hablando? El mundo del maquillaje está más de moda que nunca, las tendencias y hashtags de las últimas temporadas lo corroboran. Unas técnicas, a priori nuevas, llaman la atención del público y se viralizan a través de las redes sociales. ¿Te gustaría dominar y conocer todos los secretos sobre los hashtag de maquillaje de moda? María Soláns, maquilladora de celebrities y directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (http://merymakeup.com), nos da las claves y los tips de cada técnica.

1. Contouring: Técnica de maquillaje para dar volumen al rostro con tonos claros y oscuros en mate. Es el visagismo clásico que se ha puesto de moda pero es la base de todo maquillador profesional. “Se pueden utilizar de 3 a 7 tonos distintos para dar volumen. La técnica del Contouring si la quieres realizar la recomiendo para diario si utilizamos bases fluidas y evitar las compactas ya que queda menos natural el rostro”, asegura María Soláns.

2. Clown Contouring: Se trata de la misma técnica que el Contouring pero en este caso se usan además correctores e iluminadores en mate y con color para dar diferentes tonalidades a la piel. “No es para diario, porque es una técnica complicada, requiere tiempo y usar muchos productos: bases, correctores e iluminadores”, explica la maquilladora profesional.

3. Strobing: Esta técnica proviene de la tendencia de una crema de Mac: Strobe, un producto que tiene micropigmentos de luz y cuando se aplica sobre la piel, ésta queda muy luminosa y jugosa. Como ha tenido tanto éxito, en Estados Unidos están sacando al mercado diferentes tonos de la crema para que se adapte a cada tipo de piel. Se trata del hashtag o técnica de maquillaje favorita de María Soláns: “Aporta naturalidad y frescura al rostro, pero no la recomiendo para pieles maduras ya que se marcan las arrugas con los micropigmentos irisados”.

4. Croming: Se trata de una variante de la técnica Strobing. Utilizamos un iluminador con destellos cromados que tiran a champagne o rosado con toques irisados para dar ese efecto húmedo y de luz en la piel. Esta técnica, una tendencia creada por el Senior Artist de Mac Dominic Skinner, se realiza con labiales. En concreto, la barra de labios que está causando furor es “All I want” inspirada en Mariah Carey. “El Croming lo recomiendo para salir por la noche, porque queda más marcado en el rostro que el Strobing”, aclara la Directora de Mery Make-Up.

5. Baking: Una técnica que se ha usado toda la vida en el mundo Drag Queen pero… ¿En qué consiste exactamente? Maquillar el rostro con corrector y base de maquillaje, a continuación aplicar una capa generosa de polvos traslúcidos en las ojeras, nariz y frente. Dejar actuar durante 10 minutos para que se fundan (cocinen) con la temperatura de la piel, de esta manera se fija más el maquillaje. Para terminar, retirar el exceso de polvos con una brocha. “Es la técnica que menos recomiendo porque el exceso de polvo puede resecar la piel por la composición de talco y mica, puede llegar a absorber la grasa de la piel, por lo que solo lo aconsejo para maquillaje teatral”, asegura María Soláns.

6. Grooming: Esta técnica o hashtag de maquillaje se refiere a los hombres que se maquillan sin que se note. “Es muy recurrente para hombres que tengan imperfecciones en la piel, poros abiertos, granitos, marcas, etc. Maquillar solo para corregir, sin que se note que llevan maquillaje”, explica la maquilladora profesional.

