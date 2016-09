Cata de whiskies en Pichón: un recorrido por diversas regiones de producción a través de 8 etiquetas

Con una muy interesante variedad de etiquetas en su barra, Pichón abre la puerta del mundo del whisky en Nordelta para quienes deseen disfrutar y descubrir aromas y sabores de este destilado que cada vez toma mayor protagonismo en el mundo. Desde las 18 horas del próximo miércoles 31 de agosto, sobre la Bahía Grande se inicia una cata que recorre 8 etiquetas de diversas regiones de producción donde se exponen blends escoceses, americandos e irlandeses y single malts escocesas. Una propuesta que invita a despabilar los sentidos y dejarse llevar por las sensaciones.

Con capacidad para 14 personas y en el salón privado del restaurante, llamado El Refugio, la cata se degusta junto a una selección de chocolates belgas servidos en diferentes texturas, que acompañan la degustación como intervalos que ayudan a diferenciar las cualidades de cada etiqueta. Para este tour de sabores, los bartenders Pablo Graff y Javier García, seleccionaron:

Además, los participantes también tendrán la oportunidad de tener una primera introducción a la historia del whisky, a la diferenciación y características particulares de cada región, a la cultura y la pasión que rodea la elaboración del whisky.

Para participar de esta cata, es necesario realizar una reserva previa ya que los cupos son limitados. Y quienes así lo hagan también contarán con el beneficio de un 20% descuento si luego cenan en el restaurante.

Cata de whiskies: 31 de agosto de 2016 a las 18 hs. Precio por persona: $750

Dirección: Av. del Puerto 240, Nordelta, Tigre

Reservas: 4871-4363 reservas@pichon.com.ar

Horarios: de Martes a Sábados a partir de las 19 horas

Medios de pago: efectivo y todas las tarjetas

http://pichon.com.ar/

https://www.facebook.com/pichonrestaurante

https://www.instagram.com/PichonCocinaRefugio/

https://twitter.com/PichonNordelta

Like

0

Thanks!

You've already liked this