Productos de estación renuevan la carta de Moment

Moment, el restaurante a puertas cerradas en Colegiales, renueva su carta con nuevas elaboraciones que emplean productos de estación. De la mano del chef Federico Cassino, dueño de una cocina de autor moderna, incorpora nuevas entradas, principales y postres para una propuesta que invita a disfrutar menús de 3 o 5 platos, armados según la selección del cliente.

En esta carta acotada, que se renueva cada dos meses, las nuevas propuestas incluyen, para un primer paso, Panceta y mollejas en doble cocción, al vacío y luego selladas en sartén, sobre un suave puré de batatas y membrillos en conserva caseros que se sirven apenas grillados; también se puede optar por Langostinos crespy acompañados con ensalada de verdes, pepinos, cebolla, tomate y mayonesa de curry.

Para un segundo paso, se suma como novedad la Pesca blanca del día, que varía según la mejor oferta del mercado, con puré de berejenas asadas, risotto de cebada, ali oli y aceite de hierbas frescas. Además, sorprende el sabroso relleno de calabaza cabutia asada y queso de la pasta rellena servida con huevo cocido a 63° y queso de cabra.

En el cierre, el nuevo postre es la Mousse de Dulce de Leche acompañada de banana confitada al vacío en leche especiada y crocante de nueces. Otra exquisita sugerencia es Marquise de chocolate (sin harina) sobre salsa de Orange curd.

Para acompañar, se puede optar por el maridaje sugerido por la casa o por una carta de vinos que incluye interesantes bodegas o por cocktails clásicos.

Moment

Restaurante a puertas cerradas en Colegiales. Sólo con reserva previa.

Horarios: Miércoles a sábados por la noche.

Reservas a info@mo-ment.com.ar o llamando a 1564924795 y 1567298778

Facebook: https://www.facebook.com/momentmoderncuisine

Cantidad de cubiertos 36

No cobra cubierto

Principales tarjetas

Menú 3 pasos: $360

Menú 5 pasos: $400

Opción maridaje: $175

