El Centro Educativo Isauro Arancibia lanza “A flor de piel”

El Centro Educativo de jóvenes y adultos Isauro Arancibia de la Ciudad de Buenos Aires presenta el próximo 11 de agosto a las 17 hs. en el Centro Cultural de la Cooperación F. Gorini (Av. Corrientes 1543) la muestra y el libro A FLOR DE PIEL: un intento a través de fotos y entrevistas, de indagar en las marcas de identidad que sus estudiantes llevan en la piel.

El “Isauro” es una escuela pública que brinda educación primaria a adolescentes y jóvenes en situación de calle desde 1998. Se inició con una maestra y pocxs estudiantes pero actualmente cuenta con más de 40 trabajadores, 300 estudiantes, jardín maternal, grado de Nivelación, talleres de artes y comunicación, Centro de formación profesional y cuatro emprendimientos productivos de economía social. Además de un hogar de tránsito para lxs estudiantes que están armando su Proyecto de Vida.

Los docentes del “Isauro” se propusieron en el 2014 indagar en los tatuajes que llevan los estudiantes en la piel, a partir del registro de la importancia que ellxs les atribuyen. Para ello investigaron juntxs el origen histórico de los tatuajes, tuvieron entrevistas con cada unx y sesiones de fotos.

La presentación del libro será libre y gratuita el 11 de agosto a las 17 hs. mientras que la inauguración de la muestra será a las 19 hs. Entre los panelistas se econtrarán: Pablo Imen (Secretario de formación e investigación del CCC); Ezquiel Torres (presidente de ARGRA); David Bello (estudiante del C. E. Isauro Arancibia) y Susana Reyes (coordinadora del C. E. I. A.).

Más info en:

Fbk: Isauro Arancibia

Página Web: www.isauroarancibia.info

