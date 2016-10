Alarga tu bronceado y tapa las manchas tras el verano

María Soláns, Directora de Mery Make-Up, desvela los trucos de belleza para lucir una piel sana y bella de cara a la rentrée

Las continuas exposiciones al sol, la humedad, el salitre y el cloro inciden en la salud de nuestra piel y tras las vacaciones del verano necesitamos resetearla para que luzca renovada de cara a la nueva temporada. Tras la temporada estival, deseamos prolongar el bronceado de manera natural para que dure más tiempo e intentamos por todos los medios acabar con las manchas que nos han salido tras tomar el sol. Conseguir las dos cosas es posible si sigues los consejos y trucos de belleza de María Soláns, maquilladora de celebrities y Directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make-Up (www.merymakeup.com). ¡Toma nota!

¿Cómo puedo prolongar el bronceado tras las vacaciones de verano?

1. Hidrata la piel tras la ducha con crema corporal o aceite. Tu gran aliado será el Aloe Vera, te refrescará la piel y te hidratará a la vez.

2. Apuesta por una crema bronceadora que proteja tu piel mientras te aporta un tono bronceado natural.

3. Antes de la exposición solar, exfolia bien la piel para eliminar todas las células muertas y conseguir un bronceado bonito y homogéneo. La maquilladora María Soláns recomienda la exfoliación de naranja.

4. Cuando vuelvas de la playa o piscina, no olvides aplicar una mascarilla nutritiva corporal para calmar e hidratar la piel.

5. Mientras tomas el sol, apuesta por una crema de protección solar que contenga extracto de zanahoria para acelerar el bronceado.

6. Potencia tu bronceado natural con maquillaje aerógrafo, el resultado en la piel es muy vaporoso y natural, creando efecto de que sea tu propio moreno.

7. Apuesta también por los polvos bronceadores pero ten cuidado con los de formato spray porque manchan y son difíciles de aplicar.

¿Cómo camuflar las manchas de la piel? Mery Make-Up aconseja:

– Si la mancha es blanca, usa un corrector oscuro que tenga tu mismo tono de la piel para unificar el rostro junto con tu tono de base de piel. Para darle un toque final, matiza la piel con polvos traslúcidos con la ayuda de una borla para evitar que arrastre la corrección de la mancha.

– Si la mancha es oscura, maquilla la piel del tono de la mancha o maquilla la mancha en un tono más clarito. De esta manera bajamos el tono de la mancha para que quede armonizado con el tono de la piel.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com/escuela/curso-de-automaquillaje)

Mery Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

Datos útiles:

Mery Make Up Escuela y Agencia de Maquillaje Profesional

Dirección: C/Vallehermoso, Nº:57, 28015Madrid

Teléfonos: 91 287 35 34 / 625-10-98-00

e-mail de contacto: info@merymakeup.com

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

