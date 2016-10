Consejos para recuperar la salud de las pestañas tras el verano

Mirada de ensueño y pestañas infinitas para la nueva temporada con neuLash

Los efectos del verano también pasan factura en tu mirada. Las pestañas se debilitan por la exposición solar continuada y se deshidratan con el salitre o el cloro, perdiendo su flexibilidad, brillo y resistencia. Al igual que la piel o el cabello, la mirada pierde brillo y salud tras la temporada estival, por eso es importante comenzar con un tratamiento específico que le devuelva la vitalidad y juventud.

NeuLash (www.neulash.es) es el tratamiento perfecto para recuperar la salud de las pestañas tras el verano. Además de lucir unas pestañas más largas, curvadas, saludables y bellas, este producto contiene efectos acondicionadores para tratar la elasticidad de las mismas.

Consejos para recuperar la salud de las pestañas:

1. Aplicar neuLash todas las noches: Usa el serum como si fuera un eyeliner, depositándolo a ras de las pestañas sobre la piel limpia y desmaquillada. Las pestañas lucirán más largas, fuertes, acondicionadas y bellas en tan solo 3-5 semanas.

2. Desmaquillar y limpiar en profundidad la zona del contorno de los ojos para evitar que queden residuos de maquillaje o máscara de pestañas que entorpezcan la acción de los tratamientos posteriores.

3. No frotar ni arrastrar el algodón al desmaquillar los ojos. Deposita desmaquillante bifásico en un algodón y colócalo sobre el párpado, déjalo actuar durante 10 segundos sin presionar y retíralo con suavidad para no dañar las pestañas.

4. Proteger los ojos con gafas de sol. Además de ser un complemento muy cool, ejercen una función básica para proteger la mirada, prevenir arrugas y trastornos oculares.

neuLash, mucho más que un crece pestañas

La fórmula de este revolucionario serum es la más eficaz del mercado porque combina eficacia y suavidad, evitando efectos secundarios como escozor, picor, presión ocular o cambios en la tonalidad del iris. Los laboratorios Skin Research han conseguido, gracias a sus rigurosas investigaciones desde California y a su amplia experiencia en el sector, crear una fórmula única, rica en péptidos que proporciona beneficios que van más allá del acondicionador, y sin ningún tipo de daño colateral o efecto secundario.

neuLash y la nanotecnología

La formulación exclusiva de neuLash destaca por su combinación patentada de aminoácidos y péptidos a través de la bioingeniería. La nanotecnología aplicada a nuestros productos consigue que los activos penetren hasta el interior de la fibra, mientras que con fórmulas convencionales se quedan en la superficie.

Pestañas infinitas en 3-5 semanas con neuLash

Lucir unas pestañas más largas, fuertes, acondicionadas y bellas en 3-5 semanas es posible con neuLash. Los beneficios que ofrece este innovador serum, fortificado con la fórmula Active Lash Technology®, mejora la apariencia debilitada de las pestañas en tan solo 30 días. Esta fórmula patentada contiene péptidos, proteínas, vitaminas e ingredientes acondicionadores.

Datos útiles sobre neuLash:

Neulash California by Skin Research Laboratories, es líder mundial en tratamientos eficaces para el crecimiento de pestañas, cejas y cabello, con más de 3 millones de unidades vendidas. neuLash, neuBrow y neuHair son soluciones de belleza de última generación, respetuosas con el organismo, avaladas por ensayos clínicos de sus laboratorios en California.

neuLash es un innovador suero de tratamiento para el crecimiento de las pestañas que promueve la aparición de nuevas, las alarga, embellece y las hace más saludables, con resultados sorprendentes en tan sólo 4 semanas con una simple aplicación diaria. Ver más en http://neulash.es/shop/neulash-6ml-serum-de-tratamiento-para-pestan%CC%83as/

