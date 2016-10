Degustación de vinos en Moment junto a Ernesto Catena Vineyards

Moment invita a participar de una degustación de vinos de la bodega Ernesto Catena Vineyards, otra actividad de este restaurante a puertas cerradas que lo muestra como un espacio donde además de cenar también se viven diversas experiencias gourmets. El próximo 28 de septiembre a partir de las 19 horas, un sommelier especializado de la bodega guiará la degustación a través de 5 etiquetas que se acompañaran con tablas de quesos y deliciosos finger food.

Con una reserva previa necesaria, 15 personas recorrerán los colores, aromas y sabores de:

Además, los participantes que sí así lo desean podrán continuar la noche disfrutando una cena de la mano del chef Federico Cassino.

Degustación de vinos Ernesto Catena Vineyards 28 de septiembre a las 19 horas. Valor $250 por persona. Se requiere inscripción previa. Cupos limitados.

Horarios del restaurante: Miércoles a sábados por la noche. (Sólo con reserva previa).

Reservas a info@mo-ment.com.ar o llamando a 1564924795 y 1567298778

Facebook: https://www.facebook.com/momentmoderncuisine

