6 Tips para tener cuerpo de playa en 7 días

Ya ha llegado el verano, y tal vez ha llegado mucho más rápido de lo que esperábamos en esta oportunidad. Sé que muchas ya llevan meses preparándose para este momento y a otras les ha tomado por sorpresa y aún no se han liberado de esos últimos kilos que nos acompañan durante el invierno.

Aquí te vamos a dar 7 tips para reducir la tripa, eliminar el exceso de líquido en el cuerpo y así verte increíble en Bikini.

La retención de líquido es un problema muy común y que incrementa en verano por las altas temperaturas. No es algo de lo que todos nos demos cuenta, pero a veces, esos “kilos” extra de los que no nos logramos deshacer son realmente “litros” extra de agua acumulada en el cuerpo. Levando una dieta baja en sal (sustituir la sal por condimentos y sólo utilizar sal gruesa o sal marina) y con alimentos ricos en potasio, como el plátano, se pueden conseguir excelentes resultados contra la retención de líquido a largo plazo. Pero si necesitamos ponernos el Bikini en menos de una semana, esto es lo que tienes que hacer para perder los litros de más:

1. Té verde con jengibre y limón en ayuna. Es muy sencillo. Al levantarte, sólo durante estos 7 días, lo primero que vas a tomar es una taza de té verde con un poco de jengibre y medio limón exprimido. Después espera media hora antes de comer otra cosa.

Este té te va a hacer un détox gracias al limón y el té verde y el jengibre se encargaran de hacer el efecto diurético para que vayas eliminando el líquido extra.

Es un excelente truco casero, pero no debe utilizar por tiempo prologando, aunque se ha demostrado que el limón en ayuna ayuda con algunos problemas estomacales, los cítricos en ayuna por tiempo prolongado pueden afectar el estómago.

2. Agua con limón. Sí, el limón vuelve a aparecer porque es realmente mágico para luchar contra la retención de líquidos. En este caso se lo vamos a agregar a toda el agua que tomemos durante estos 7 días. Si bebes agua de una botella, entonces agrégale 1 chorrito de limón y si bebes agua en un vaso, sólo unas gotitas cada vez que te sirvas un vaso.

Este truco es excelente, eso sí, es diurético, por eso es tan efectivo. Reduce el abdomen en cuestión de días y realza los músculos que están por debajo del líquido y la grasa. ¡Es mágico!

3. Potasio, potasio, potasio. Asegúrate que consumes por lo menos 3 porciones de potasio al día. Un excelente alimento rico en potasio es el plátano y lo puedes comer tanto fresco o en chips, como un snack a mitad del día. Mis chips favoritas son estas (Chips de plátano deshidratado) y además tienen también de Ciruelas Pasas, que contienen mucho potasio y son realmente deliciosas. . Otros alimentos que contienen potasio son la papaya, la naranja, el mango y el kiwi. No son tan recomendables en esta dieta de 7 días porque contienen mucho líquido y mucha azúcar. No es buena combinación para cuando queremos eliminar la grasa y el líquido de nuestro cuerpo lo más rápido posible.

Para mí lo mejor son las frutas deshidratadas. Alimentan mucho, las puedes llevar contigo para todos lados y tienen el efecto deseado en el cuerpo.

4. Dile adiós a la sal. ¿Parece imposible no? Pero no lo es. Todos los días consumimos una gran cantidad de sal, especialmente en España. Y no estoy diciendo que hay que eliminarla por completo. No. Pero debemos controlarla. Casi todo lo que compramos ya tiene un muy alto contenido de sodio, entonces para controlar la cantidad de sal que consumimos, tenemos que cambiar la manera que cocinamos.

A mí se me hizo muy fácil hacer el cambio y mi paladar se acostumbró muy rápido a comer sin sal, tanto que ahora cuando como algo que no lo hice yo, me parece siempre que está muy salado. ¿Cómo lo hice? Muy fácil.

Cambié la sal por condimentos con mucho sabor. Los cocineros y nutricionistas están todos de acuerdo en que la sal se utiliza sólo para dar sabor a las comidas. Si es sabor lo que necesitamos, pues se lo damos con especias como la pimienta, perejil, albahaca, entre otros, o con pimientos, ajo y cebolla, por nombrar algunos.

Ahora, el cuerpo necesita sodio y necesita yodo (nutriente que sólo recibimos a través de la sal), así que no podemos eliminarla por completo, ni siquiera durante estos 7 días. Para eso, vamos a utilizarla en sólo un alimento al día y lo más importante es que no vamos a utilizar la sal fina de mesa que conocemos. ¡No! Esa sal tiene que desaparecer de nuestras cocinas. Vamos a utilizar sal fina o gruesa del Himalaya , que es completamente natural y no tiene impurezas.

5. Mantente hidratado. Suena contradictorio ¿Cierto? Pero no lo es. Nuestro cuerpo necesita estar muy bien hidratado en todo momento y este no es la excepción. Al no beber agua nuestro cuerpo activa un mecanismo de defensa y empieza a retener el poco líquido que encuentra, ya que lo necesita para funcionar. Así que debemos beber, por lo menos 2 litros de agua al día para asegurarnos que el cuerpo se deshace de las toxinas y de los líquidos que no necesita.

Una buena manera de contar cuánta agua bebes al día es tener una botella de cierta cantidad de líquido y notar cuantas veces la rellenas al día. Puedes hacer una marca en la botella por cada vez que la rellenes. Pero recuerda de agregarle el chorrito de limón durante estos 7 días. Te prometo que notarás la diferencia.

6. Mantente activa. Sé que puede sonar trillado y que ya todos sabemos que hay que hacer ejercicio para llevar una vida sana y sobre todo para perder esos kilos de más. Pero no hablo únicamente de hacer ejercicio aquí, estoy hablando literalmente de mantenerte activa durante el día.

Si sueles subir por el ascensor, toma las escaleras. Si sueles coger el metro, el coche y bus, camina lo más que puedas. Si sueles comunicarte con tu jefe, familia, amigos que están “cerca” por el teléfono, camina hasta ellos y después regresa andando a donde estabas.

Mantener el cuerpo en movimiento, especialmente tus piernas, ayuda a que el agua circule uniformemente por el cuerpo, permitiéndolo aprovechar al máximo lo que tiene y desechar lo que no necesita.

Eso es todo. Son sólo 7 días haciendo pequeños cambios que te de darán Grandes resultados. Lo más probable es que después de ver estos resultados quieras seguir practicando muchos de estos trucos en tu día a día. A mí me va de maravilla con ellos.

Un saludo y que disfrutes del verano.