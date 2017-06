3 beneficios del aceite de argán

El aceite de argán es este producto que cada vez nos nombran más seguido por sus muchos beneficios. Pareciera que cualquier problema de piel, cabello o uñas encuentra su solución en él. Os contaré un poco sobre su historia y 5 de sus principales beneficios, que sé que te gustarán.

El aceite de argán se extrae manualmente de las almendras del árbol de Arganda Spinosa, que sólo crece en el suroeste de Marruecos. Su proceso de extracción al ser de manera manual y en frío da como resultado un aceite sin añadidos químicos y de muy suave color y olor.

Entre sus propiedades encontramos que el aceite de argán es:

· Hidratante, estructura para retener el agua gracias a su alto contenido de ácidos grasos esenciales (80%).

· Anti edad y regeneradora, sus vitaminas antioxidantes reducen las arrugas y ayuda a mantener la piel suave y firme.

· Nutritiva, tanto para la piel, el cabello o las uñas, las vitaminas C y E y otros antioxidantes neutralizan los radicales libres.

Ya conocemos un poco sobre su origen y sus propiedades, ahora os contaré 5 de sus principales beneficios y como obtenerlos.

1. Detiene la caída del cabello y ayuda a su crecimiento.

La primera vez que escuché sobre el aceite de argán fue cuando me lo recomendaron para detener la caída de cabello grave que estaba sufriendo. Había probado con shampoo anti caída que funcionaban siempre que los utilizara, pero al momento de cambiar de shampoo volvían los problemas. Me recomendaron intentar con sólo unas gotitas de aceite de argán después de lavar mi cabello, masajeando suavemente por 5 minutos. Lo probé y fue increíble. No sólo detuvo la caída de mi cabello, incluso después de dejarlo de aplicar tan seguido, sino que me ayudó a que creciera muy rápido y fuerte.

Si tienes las puntas resecas, unas gotitas frotadas en las puntas húmedas te ayudarán mucho, al igual que al pasarlo por todo el cabello, sólo un poco, te dará mucho brillo.

2. Previene la aparición de estrías

Ya sabemos que el aceite de argán es regenerador y anti edad, por lo que obviamente es excelente para las cremas de la cara. Pero, gracias a su gran capacidad hidratante y suavizante previene la aparición de estrías. Por lo que es recomendable combinarlo con tu crema de cuerpo durante el embarazo o si estás en alguna nueva rutina de ejercicios o alimentación.

Otra aplicación para la piel del cuerpo es aplicarlo en tus zonas más resecas como los talones, codos y rodillas, para suavizar las zonas y eliminar el agrietamiento.

3. Para las uñas frágiles

Si eres de esas personas que no te pueden ni mirar las uñas porque se te rompen, entonces te recomiendo mezclar 1 cucharada de jugo de limón con un chorrito de aceite de argán y mojar tus uñas en la mezcla por 5 minutos. Repite esto 1 vez por semana y verás cómo se hacen muy fuertes. El aceite también les da mucho brillo y ayuda a suavizar las cutículas.

En fin, trae sólo beneficios para nuestro cuerpo, cabello y uñas. ¿Qué más se puede pedir?