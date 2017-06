Capacitación online o presencial: ¿cuál es mejor para vos?

Se trata de diferentes modalidades para estudiar y, con sus particularidades, permiten que cada vez más personas accedan al aprendizaje. Conocé las características de cada una para elegir la que mejor se adapta a tus necesidades.

Cada persona es diferente y necesita herramientas diferentes, en este caso, para aprender. Puede que te resulte mejor interactuar con un profesor personalmente, pero no te den los tiempos para asistir a clase. O puede que te parezca muy práctica la modalidad virtual, pero no logres autogestionarte para ponerte a estudiar y por eso necesitás la rutina de asistir a clase.

Hoy, hay opciones para todos los gustos. La de mayor tendencia , es la modalidad online, que permite ingresar a un aula virtual y estudiar cuándo y dónde el alumno lo desee. Desde CENEDI, www.cenedi.com donde se ofrecen 50 cursos con garantía de aprendizaje, los expertos en capacitación online explican algunas de las características de esta modalidad:

El e-learning funciona, y The Research Institute of America señala que esta modalidad aumenta las tasas de retención del conocimiento en hasta un 60%, siendo mucho menores las tasas de retención del aprendizaje presencial, en promedio de 8% a 10%. También se probó que los alumnos de un curso online aprenden cinco veces más material sin tener que dedicar más tiempo que al aprendizaje presencial.

La modalidad presencial, por su parte, tiene la ventaja de lo conocido y las personas por lo general se encuentran mas cómodos estudiando así, ya que es la forma en que accedieron al conocimiento durante toda su vida. Sentarse con papel y lápiz frente a un profesor que da una clase te brinda las siguientes ventajas:

Comparando las características de cada una de estas modalidades, será posible elegir aquella que resulte más adecuada a las necesidades de cada persona. No hay por qué privarse de aprender, capacitarse y tener la posibilidad de crecer personal y profesionalmente, solo hay que encontrar la opción más adecuada.

