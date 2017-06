PARA PAPÁS QUE TRANSITAN SU VIDA CON FE CRISTIANA

Salve Regina tiene el regalo para los papás en su día. La marca que acompaña a las familias cristianas en todos los momentos de su vida tiene regalos para agasajar a aquellos hombres de fe cristiana que el próximo 18 de junio festejarán con sus hijos la alegría de ser padres. Bendición del hogar, rosarios, llaveros son algunas de las opciones que brinda la marca de objetos que combinan arte y religión.

Salve Regina: www.salveregina.com.ar

Armenia 1890, CABA

