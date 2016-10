RIZ AU LAIT Tienda de Pasteles presenta su exclusivo servicio de ambientaciones para sus Mesas Dulces

RIZ AU LAIT Tienda de Pasteles, especialista en la elaboración y decoración de Repostería de Alta Costura,presenta su exclusivo servicio de ambientaciones temáticas para Cumples, Especial 15 Años, Bodas, Aniversarios, Tea Party, Baby Shawers, Eventos Corporativos y Celebraciones varias. Diseños que van desde el estilo Clásico, Shabby Chic, Vintage, Art Déco, Moderno hasta las últimas tendencias del mundo deco, además de originales motivos infantiles, wedding y creaciones personalizadas, realzan y acompañan a su amplia variedad de productos premium de pastelería artesanal para sus mesas dulces.

En los últimos años, a nivel global, se ha instalado en el mundo de la Pastelería una tendencia innovadora que reúne la belleza del diseño y la decoración personalizada con la más exquisita pâtisserie. RIZ AU LAIT Tienda de Pasteles nace bajo esta premisa, revolucionando el concepto de Mesa Dulce, y convirtiendo el Cake Design en una auténtica obra de arte. Su creadora, Alejandra Mirón Marchetti, apasionada del arte y el buen gusto, encuentra inspiración en la búsqueda de un perfecto equilibrio entre sabor, exquisitez y calidad, puestos al servicio de una excelente elaboración y de las más creativas ambientaciones para cada ocasión.

RIZ AU LAIT Tienda de Pasteles refleja un original producto que enaltece al buen paladar y vuelve únicos los acontecimientos más esperados. Su especialidad es hacer de cada fiesta una celebración diferente. Mesas dulces temáticas, Cookies Decoradas, Cupcakes, Mini-Cupcakes, Cheesecakes, Cake Pops, Macarons, Candy Bar, Party Box y los más sofisticados y deliciosos Pasteles, conforman un singular rincón ambientado, acompañado de golosinas y Repostería de Alta Costura. Realizaciones en originales diseños y creaciones personalizadas. Todo presentado con destacadas producciones y motivos.

RIZ AU LAIT Tienda de Pasteles

Contacto: 15 3655-3773

Fan Page http://www.facebook.com/rizaulait.oficial

Gisela Iriondo Comunicaciones

Contacto: 15 6680-2294

giprensaycomunicacion@gmail.com

