Opciones gluten free en Osaka

Osaka, ícono de la cocina nikkei, ofrece numerosas opciones libres de gluten. Bajo un estilo vanguardista e innovador, se convierte en un delicioso destino donde celíacos también disfrutan de una propuesta premium en comida y coctelería. Además, la flexibilidad de su cocina permite sustituir ingredientes que ayudan a ampliar las sugerencias bajo el formado asesoramiento de sus camareros.

Entre sus ceviches se incluyen el Clásico, con cortes de pescado blanco marinados en leche de tigre, ají rocoto, cilantro, cebolla morada, acompañado con maíz chulpi y batatas glaseadas y Al Wasabi: de pescado blanco, pulpo y langostinos cebolla morada, cilantro fresco, rocoto, marinados en leche de tigre a la crema con wasabi. También se destaca el Tiradito Shoga: con salmón con almíbar de jengibre, ralladura de lima e hilos de de gari.

Entre las pizzas de sushi, se puede mencionar Grilled ebi maki: langostinos togarashi a la parrilla, queso, negui y cubierto de mango caramelizado y sobre salsa de rocoto o una variación del Nigiri Parma: elaborado con pescado blanco con toques de mantequilla japonés, gratinado con queso parmesano, gotas de lima y chalaka osk, entre otros.

Otras exquisiteces para degustar son Mariscos al fuego: mixtura de mariscos a la mantequilla japonesa presentados al fuego, una variación de las Vieras a la Parmesana: vieras también cocidas a la mantequilla japonesa, negui gratinada con queso parmesano, o el Tako Panca Miso: pulpo confitado, con jengibre y lemon gras marinado en salsa de ají panca y sweet miso, sellado a la plancha base de cebolla blanca.

A la hora de los postres, algunos ejemplos para tener en cuenta son Suspiro Clásico: dos shots de suspiro de una Reducción de Leche evaporada, Leche condensada aromatizados con lemon grass, y merengue de Pisco, perfumado con canela china, servido con granita de chicha morada y la adaptada Crema Helada de chocolate blanco acompañada de sorbete de frambuesa.

Además, su coctelería es totalmente libre de gluten e ideal para maridar su cocina como Pisco Punch Osk, pisco, jengibre, frutas frescas, lima, almíbar y soda, Pisco Sour, a base de pisco, lima, almíbar y bitter casero o Camboya, que combina absolut de cardamomo, almíbar de earl grey, lima, mandarina y bitter casero, entre otros.

Dirección Palermo: Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: +54 (11) 4775- 6964 / reservaspalermo@osaka.com.pe

Dirección Puerto Madero: Juana Manso 1164, Los Molinos Building, Puerto Madero, Buenos Aires

Tel.:+54 (11) 5352-0404 / reservasmadero@osaka.com.pe

Estacionamiento: Servicio de Valet parking

Días y horarios de apertura: Domingos a Miércoles de 12:30 a 16 y de 20 a 12hs, de Jueves a Sábados de 12.30 a 16 hs y de 20 a 12:30hs.

www.facebook.com/OsakaBuenosAires

http://www.osaka.com.pe/palermo/

http://www.osaka.com.pe/puerto-madero/

