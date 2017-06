Nancy Gay presenta sus “Bocas Incorrectas” en el teatro

La humorista Nancy Gay dirige a Nadia Chiaramoni, Jennifer Frank y Valeria André en la obra “Bocas Incorrectas”, todos los viernes de mayo a las 23hs.

Un espectáculo que invita a reflexionar utilizando el humor como medio para avanzar sobre una igualdad que cada vez se hace más presente e inevitable. Repensando los distintos mandatos que a través del tiempo hombres y mujeres repiten incansablemente. Tres monólogos en tono de comedia que harán rever el lugar de la mujer en diferentes circunstancias (ciencia, maternidad y cultura popular) y a través del tiempo.

En el Teatro “El Camarín de las Musas”, Mario Bravo 960, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina.

Reservas: 4862-0655. Costo de entrada: $200 (descuentos a estudiantes y jubilados).

