Consejos y cosmética capilar ecológica para mantener el pelo sano durante los meses de más calor

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid, te da las pautas

El verano es la temporada en la que nuestro cabello sufre más daño. El sol, las piscinas con productos químicos, la sal del mar y la arena de la playa son agentes externos que contribuyen a deteriorarlo. Podemos prevenir estas negativas consecuencias si preparamos con mimo, antes, nuestra melena. Además, podremos lucirlo bonito e hidratado durante todo el verano.

Daniele Sigigliano, estilista y director creativo de uno de los centros capilares de referencia en Madrid, Blow Dry Bar (www.blowdrybar.es), te da unos trucos y consejos siempre basados en los principios de este templo de belleza: productos ecofriendly, ecológicos, naturales y veganos, respetando la naturaleza y, al mismo tiempo, aprovechando todos los componentes naturales que ésta nos ofrece.

Trucos para mantener una melena sana durante el verano por Daniele Sigigliano:

1. Es necesario invertir y no escatimar en un kit con champú, acondicionador y mascarilla de tratamiento específico para los meses de más calor. Estos productos contienen protector solar y son ricos en vitaminas y emolientes. Es necesario que te aconseje un especialista para adquirir el que más le conviene a tu tipo de pelo ya sea seco, mixto, graso, con caspa, rizado o liso. Hay una infinidad de factores que influirán para adquirir uno u otro producto y que actúe de forma eficaz. No compres a la ligera, no servirá para nada.

2. Antes de ir a la playa o la piscina, aplica un protector solar específico para el pelo. Vuelve a aplicarlo cada vez que salgas del agua. Para las chicas que tienen poco pelo, es recomendable que utilicen gorra o sombrero para proteger el cuero cabelludo. El exceso de sol puede causar quemaduras en la piel, provocando sarpullidos o que aparezca seborrea en la cabeza. Para personas que tengan el pelo muy seco aconsejamos también aplicar una mascarilla en el pelo al acudir a la playa y peinar, por ejemplo, con trenzas. El pelo estará protegido y os aseguramos que el resultado es buenísimo. Las mascarillas naturales realizadas con manteca de karité aplicadas en el pelo para ir a la playa son muy eficaces.

3. Sencillo truco pero muy eficaz: enjuagar el pelo siempre que salgas de un baño en el mar o en la piscina. No os imagináis lo importante que es mantener la melena aclarada y que los residuos que la estropean estén el mínimo tiempo en la cabellera. Este truco también es muy importante para alargar las propiedades de tratamientos específicos que se han realizado para mantener la melena sana en verano. Si no hay una ducha cerca, usa una botellita de agua mineral. El agua dulce anula la acción de la sal en el pelo, evitando el resecamiento y la apertura de la cutícula.

4. Evita usar gomas ya que podrás “pudrir” un poco la hebra haciendo que se parta el pelo. Son preferibles las pinzas o las gomas de silicona. En caso de usar gomas, hazlo cuando el pelo ya esté seco. Accesorios como los tic-tacs y las diademas dan un look bonito después de meterse en el agua. Si tienes el pelo largo, hazte una trenza suelta o usa una diadema.

5. Al volver de la playa, procura realizar un tratamiento de recuperación profunda del cabello para evitar futuras roturas de la hebra. Existen tratamientos para aquellas que solo buscan nutrir el pelo, y otros más específicos para aquellas que quieran reestructurar el pelo reponiendo la queratina en la cutícula.

6. Evita exponer el pelo a más agresiones como el secador o la plancha. Mejor dejarlo secar al natural. Las altas temperaturas de la plancha y el secador, sumadas al sol, resecan el pelo dejándolo con la cutícula abierta, poroso y débil, con ese aspecto descuidado. Te recomendamos dos productos naturales para dar un aspecto hidratado y sano al pelo, y que disminuirán el encrespamiento de tu melena.

Sellador Biolaminar de Secretos del Agua

Protege contra las agresiones externas, evitando la pérdida de proteínas para conseguir un cabello sin encrespamiento, más brillante y resistente.

Los productos de Secretos del Agua, disponibles en Blow Dry Bar Madrid, están formulados con Agua Biapolar y los mejores activos Botánicos. Se trata de la máxima expresión de un styling anti-encrespamiento y antioxidante fusionando forma, estilo y tratamiento capilar biológico.

El Agua Bipolar en sinergia con sus activos botánicos como el extracto de Cynara Scolymus y el alga Sclerotium Gym genera un escudo protector que evita las agresiones térmicas, ambientales y la pérdida de proteínas de la fibra capilar.

El sellador Bioalminar consigue un cabello sin encrespamiento, resistente y brillante.

El Sellador Biolaminar viene en un envase de 100 ml, apto para transportar en tu equipaje de cabina y su precio es de 24,30€.

Otro de los productos disponibles en Blow Dry Bar es Damage Remedy Daily Hair Repair de Aveda

Un producto que protege contra las herramientas térmicas y que además repara el cabello dañado. Se trata de un tratamiento sin aclarado que se aplica de medios a puntas sobre el cabello húmedo, tras lavarlo, para hidratar y reparar el cabello dando como resultado un cabello más suave, sedoso y luminoso.

Damage Remedy Daily Hair Repair: Repara instantáneamente un 26% el cabello gracias a la Quinoa. Desenreda gracias al aceite de soja, evitando que el cabello se rompa. Protege el pelo del calor de las herramientas térmicas gracias a la proteína de trigo. La Quinoa, el grano sagrado de los Incas, contiene los nueve aminoácidos esenciales. Por eso, se dice que es una “proteína completa”. Esto significa que es ideal para ayudar a restaurar el cabello, que se compone sobre todo de proteína. La proteína de la Quinoa tiene pequeños enlaces de aminoácidos que ayudan a rellenar las cutículas dañadas del cabello.

El aroma es a base de ingredientes con certificado orgánico: Flor de mandarina, Ylang-Ylang y Bergamota.

El tamaño es de 100 ml, apto para transportar en el equipaje de cabina en tu vuelo de avión, y su precio es de 33€.

Descubre más información sobre el salón y sus maravillosos estilistas capilares en http://www.estherpalma.com/epc-news-epcomunicacion/

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid(www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

Datos útiles

BlowDryBar Madrid

C/Pelayo, 76

28004-Madrid

Teléfono: 910096594

Whatssap: 677629748

1 hora de parking gratis

· Web: http://www.blowdrybar.es

· Facebook: https://www.facebook.com/blowdrybar.hsc

· Twitter: https://twitter.com/Blow_Dry_Bar

· Instagram: https://www.instagram.com/bdbmadrid

· Google +: https://plus.google.com/+BlowDryBarMadrid

· Youtube: https://www.youtube.com/user/blowdrybarmadrid

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00