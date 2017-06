Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid (www.blowdrybar.es), hace balance de las tendencias en peluquería que más han marcado en el 2016. Un año repleto de hashtag virales, tendencias fugaces y otras que siguen estando en lo más alto del candelero. ¿Te acuerdas del pelo Bronde? ¿Caíste en la tentación del Hair Contouring? Repasamos las tendencias capilares más virales del año:

1. El corte Bob y todas sus versiones:

– Lob o Long Bob: Una variante del Bob más versátil, la melena llega hasta los hombros o alrededor de diez centímetro más abajo.

– Chop: El corte de pelo que popularizó Karlie Kloss en el mes de enero aconsejada por Anna Wintour. La modelo dio un corte drástico a su pelo para lucir una media melenita con flequillo, todo despuntado, despeinado y muy informal.

– Wavy Bob: Es un corte Bob desenfadado, con ondas y con mucho movimiento. Perfecto para cabellos ondulados y con poca cantidad.

– Swag: La evolución natural del Bob, se trata de un corte de pelo más fresco, juvenil y con movimiento. El flequillo es un must en este peinado, de la misma forma que lo son las capas y las ondas desenfadadas.

2. Flequillo: Se ha convertido en el complemento capilar estrella del año, hemos visto incluso a celebrities utilizando flequillos postizos de quita y pon para lucir diferentes peinados. En Blow Dry Bar Madrid analizan las facciones del rostro para dar con el flequillo que más favorece a la cara: recto estilo “baby fringe”, en cortina, abierto, largo, desfilado, extra ladeado, etc.

3. Balayage: La técnica capilar revelación del 2016. En sus inicios, esta técnica se utilizaba para barrer el color sin que fuera tan agresivo para el cabello como es una decoloración completa. La tendencia que hoy en día conocemos como Balayage es una técnica para iluminar la melena de manera personalizada y muy natural.

4. Bronde: A medio camino entre el pelo castaño (Brunette) y el pelo rubio (Blonde), lo puso de moda Blake Lively a través de una foto de Instagram. Rápidamente, medio mundo adoptó el término Bronde y comenzamos a denominarlo como el nuevo rubio.

5. Pumpkin Spice: La tendencia se hizo viral en otoño y se inspiró en el ingrediente de la tarta de calabaza, un aroma y color típicos de las fechas del Día de Acción de Gracias. Se trata de un ombré en tonos rojizos que combina reflejos cobres, dorados y rojos. El resultado es una melena anaranjada con ciertos matices de castaño claro.

6. Hair Contouring: Esta técnica capilar se aplica con pincel a mano alzada con la ayuda de una paleta, de la misma forma que lo hacen los pintores. Se resaltan los contornos del cabello, jugando hasta con cuatro colores diferentes a la base natural del pelo, creando luces y sombras en armonía con el rostro.

7. Boxer Braids y Half-up bun: Los peinados estrella del año, los más virales en redes sociales y los que han lucido las celebrities más influyentes.

– Boxer Braids: Las trenzas de boxeadora se hicieron populares gracias a celebrities como Kim Kardashian o Chiara Ferragni. Se trata de dos trenzas de raíz que permiten despejar el rostro, son muy cómodas para hacer ejercicio y perfectas para disimular un “bad hair day”.

– Half-up bun: Un semirecogido con un moño alto y sencillo, perfecto para mujeres que tienen el pelo muy fino o con poca cantidad. Se trata de un peinado que funciona en todo tipo de melenas, desde las Bob hasta las más largas, queda más natural con un moño relajado y con mechones que caigan de manera natural para conseguir ese efecto informal y desenfadado.

8. El pelo natural: Solange Knowles ha sido la gran impulsora de la tendencia “Natural Hair” reivindicando la belleza del cabello afro. Tres modelos de Victoria’s Secret, siguiendo el ejemplo de María Borges en 2015, rechazaron las ondas de ángel para lucir su pelo natural en el desfile más mediático del planeta.

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid (www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

