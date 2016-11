La escenificación más bella que se puede hacer de la muerte: La catrina

Mery Make UP (https://www.youtube.com/user/EscuelaMeryMakeUp ) te cuenta cómo hacer la caracterización de este personaje tan popular en fiestas de Halloween

¿Qué es una catrina?

La catrina es un personaje del folclore mexicano que se ha popularizado mucho en todo el mundo sobre todo como caracterización en la noche de Halloween. Es la forma más femenina y belleza de representar a la muerte.

¿Dónde surgieron las catrinas?

Su nombre inicial fue la de calavera garbancera, figura que fue creada por un escultor y pintor de mexicano de nombre Posada, pero fue rebautizada con él por el de Catrina por Diego Rivera, el famoso compañero de la increíble Frida Kahlo que todos conocemos no solo por sus pinturas radicales, sino por sus vistosos tocados de flores en la cabeza, en combinación con sus peculiares cejas.

A las garbanceras se les llamaba a las indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo así acercarse a la cultura europea renegando de sus raíces, raza y herencia.

La catrina representa a una crítica a esta clase social de mexicanos pobres que quieren aparentar el estilo de vida europeo que no les corresponde. La imagen de la calavera garbancera luego llama catrina fue una sátira hacia este colectivo.

Aunque la imagen de la catrina se asocia al día de los muertos, también hace referencia a estas situaciones sociales de finales del XIX y de principios del XX en México.

El look de una catrina es una calavera vestida con elegantes ropajes.

¿Cómo hacer una caracterización de Catrina?

María Soláns la directora de la Escuela y Agencia de Maquillaje Mery Make Up nos cuenta cómo caracterizar a ese personaje.

Materiales que necesitamos:

1 Elaboraremos previamente un boceto del dibujo

1 Pinturas especiales Supracolor

2 Fantasia de piedras, lentejuelas y adornos

3 Flores y aderezos típicos de Catrina

4 Mastix

Recomendamos utilizar colores y tonos en adornos y pinturas acorde con la vestimenta. El resultado será más espectacular.

Aprende paso a paso a caracterizar una catrina viendo este video:

