Huggies Little Swimmers presenta 10 tips para mejorar la relación de los bebés con el agua

Se acerca el verano y la marca de pañales de Kimberly-Clark acompaña a las madres con su propuesta de trajes de baño descartables para disfrutar de la pileta y el mar y ofrece 10 recomendaciones para incentivar la interacción de los chicos con el agua.

Buenos Aires, octubre de 2016. Con la llegada del verano llegan también los nuevos Huggies Little Swimmers, trajes de baño descartables que no se hinchan como los pañales normales al entrar en contacto con el agua y que ahora incluyen divertidos y exclusivos diseños de “Buscando a Dory”. Las presentaciones varían de acuerdo al talle y ayudan a entretener al bebé durante el momento del cambio.

“Sabemos que el juego en el agua es importante en el desarrollo infantil: contribuye al desarrollo de la inteligencia motriz del bebé, fomenta su independencia y mejora significativamente su atención”, comenta Claudia Cassella, Senior Brand Manager de Huggies. “Huggies Little Swimmers ofrece toda la protección y absorción para que los bebés puedan disfrutar de estos momentos lúdicos en el agua”.

Para disfrutar de este momento único de interacción, Huggies Little Swimmers ofrece 10 tips clave:

TALLES Y CARACTERÍSTICAS

Huggies Little Swimmers disponen de materiales absorbentes únicos que no se abultan ni inflan en el agua. Se encuentran disponibles en 3 talles: Pequeño (para niños de 7 a 12 kg), Mediano, (11 a 15 kg) y Grande (más de 14 kg). Además, cuentan con costuras laterales que se abren y cierran fácilmente en el momento del cambio.

Acerca de Huggies

Huggies®, marca de Kimberly-Clark, ofrece productos especialmente pensados para el cuidado del bebé en todas sus etapas. Entre sus productos se destacan los pañales Huggies® en sus diferentes presentaciones: los Huggies® primeros 100 Días, Natural Care Para Ellos y Ellas y Active Sec; los trajes de baño descartables Huggies® Little Swimmers y las Toallitas Húmedas Huggies®. Para más información, visitá: http://www.huggiesla.com/ y www.facebook.com/huggiesargentina

Acerca de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark y sus renombradas marcas globales son una parte indispensable de la vida de las personas en más de 175 países. Cada día, cerca de un cuarto de la población mundial confía en sus marcas y en las soluciones que brindan para mejorar su salud, higiene y bienestar. En Kimberly-Clark la sustentabilidad es parte integral del negocio, lo atraviesa de manera transversal y forma parte de su esencia. Bajo su estrategia de sustentabilidad, la Compañía busca innovar continuamente en diferentes productos para cada necesidad y etapa de la vida, generar un impacto positivo en el entorno y contribuir al progreso socio-económico en las comunidades en las que opera. En Argentina, sus iniciativas internas y externas están enfocadas en la mejora de la Educación, la Salud e Higiene y la preservación del Ambiente. Con marcas como Huggies, Scott, Kotex, Kleenex, Plenitud y Kimberly-Clark Professional, entre otras; Kimberly-Clark sostiene su posición Nº1 o Nº2 en más de 80 países. Para estar al tanto de las últimas noticias de Kimberly-Clark o para conocer más sobre la compañía y sus más de 140 años de historia e innovación, visitá: www.kimberly-clark.com.ar www.facebook.com/kimberlyclarkARGENTINA ; www.twitter.com/kimberlyclarkAR y www.youtube.com/kimberlyclarkARG

