Tejido Stamina

Nueva Tecnología DENIM LYCRA® dualFX™

Tavex by Santista, uno de los mayores productores de tejido denim diferenciado a nivel mundial lanza junto a INVISTA, propietaria de la marca de la fibra LYCRA®, el tejido STAMINA, con lo último en innovación tecnológica en denim LYCRA® dualFX™. Por su función stretch, bajo encogimiento y recuperación elástica, el nuevo tejido llega para revolucionar el universo del jean.

El tejido STAMINA de Tavex by Santista, compuesto de fibra LYCRA®, fibra LYCRA® T400® y algodón, asegura un nuevo denim que mantiene la forma anatómica de la prenda -incluso en siluetas slim-, con buena recuperación y sumamente stretch. Además, la tecnología dualFX™ de LYCRA® mejora el poder de estiramiento de la prenda, otorgándole una mayor duración y dándole un aspecto visual rígido a la tela; pero de exquisita suavidad al tacto.

Con este lanzamiento, INVISTA y Tavex by Santista, transforman el mundo de la moda, poniendo de manifiesto la constante búsqueda de nuevas tecnologías y el liderazgo en la industria.

Acerca de Invista

Con marcas líderes como LYCRA®, COOLMAX®, CORDURA®, STAINMASTER® y ANTRON®, INVISTA es uno de los mayores productores integrados del mundo de productos químicos intermedios, polímeros y fibras. La compañía cuenta con avanzadas tecnologías en poliamida, elastano y poliéster que se utilizan para producir ropa, alfombras, piezas de automóviles y un sinnúmero de otros productos de uso diario. Con sede en los Estados Unidos, INVISTA opera en más de 20 países y cuenta con aproximadamente 10.000 empleados. Para obtener más información, visite INVISTA.com, Facebook.com/INVISTAglobal y Twitter.com/INVISTA.

LYCRA® y LYCRA® MOVES YOU™ son marcas registradas de INVISTA.

Acerca de Tavex by Santista

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 90 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de telas denim, flats y workwear. La compañía abarca dos unidades de negocios: Jeanswear, líder en la producción de denim diferenciado y flats bajo el nombre Tavex by Santista y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa 70 y Santista WorkSolution y su sistema de Garantía Total. Con planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires, Santista Argentina desarrolla sus productos siguiendo los más altos estándares de calidad, conceptos de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y compromiso social.

Visite:

Facebook: https://www.facebook.com/TavexbySantista

Twitter: https://twitter.com/TavexbySantista

Instagram: https://www.instagram.com/tavexbysantista/

Like

0

Thanks!

You've already liked this