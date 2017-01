Estaciones solares para recarga de celulares en el Torreón del Monje

Para dar comienzo a las acciones de concientización del uso de los recursos en el nuevo año, las empresas GoodEnergy y Torreón del Monje, acordaron una acción para promover la sustentabilidad y fomentar el uso de energías renovables durante la temporada veraniega en la ciudad de Mar del Plata.

Esta iniciativa consiste en instalar dos torres de carga para celulares de libre acceso y uso, para que quienes estén por el lugar y se queden sin batería en sus aparatos puedan hacerlo de forma sencilla y a la vez, conocer el funcionamiento y las ventajas de la energía solar.

Esta acción es una de las varias que tiene previstas GoodEnergy para este año, y que apuntan a fomentar la conciencia sobre el cuidado del medioambiente e informar acerca de las ventajas de las energías renovables. En este caso con el Torreón del Monje, ícono de la ciudad costera, que también se suma a varias acciones que promueven la sustentabilidad.

GoodEnergy ya ha realizado este tipo de acciones con otras empresas como el Hotel Sheraton Retiro en la Ciudad de Buenos Aires, donde instaló estaciones de carga solar para celulares para que lo utilicen los asistentes a la todas las conferencias y/o convenciones realizadas en el lugar.

La instalación de las torres de carga en Mar del Plata está prevista para mediados de enero y estarán disponibles durante toda la temporada de verano.

Like

0

Thanks!

You've already liked this