GoodEnergy en alianza para un futuro sustentable con el Club Regatas de La Plata

Con el objetivo de seguir fomentando la conciencia del cuidado de los recursos naturales, la empresa platense de energía solar GoodEnergy, cristalizó una alianza estratégica con el Club Regatas de La Plata, en el marco de los proyectos de sustentabilidad que lleva adelante el Club.

Para reforzar esta meta del Club Regatas, GoodEnergy realizó una primera donación de equipos para cargar celulares de los socios, descuentos a ellos para los productos de la empresa y sistema solar para el calentamiento de agua para el mate en el lugar.

Se prevee para una segunda etapa, la instalación de termotanques solares para las duchas, abastecimiento de instalaciones eléctricas y todo lo que sume fuerzas a esta iniciativa de sustentabilidad del Club para beneficio de toda la comunidad.

De la reunión y el acuerdo participaron altos directivos de GoodEnergy: Pablo de Benedictis y Melisa Marques Dos Santos; por el Club: el presidente Raul Costi, el vicepresidente Diego de Nicola y el Capitan General del Club Juan Martin Malpeli.

Esta alianza conjunta intenta afianzar la conciencia en el cuidado de los recursos, de la mano de las actividades que el Club ya puso en marcha.

Más info en

www.goodenergy.com.ar

