Como elegir el jean perfecto

El jean es la prenda fundamental en el guardarropa de cada mujer por su versatilidad y debe cumplir la función de favorecer los atributos y disimular aquello que no nos gusta tanto. La elección del jean perfecto siempre es una tarea difícil: que tenga un excelente corte, un buen calce y que sea de calidad. Pero con ciertos tips a tener en cuenta se puede encontrar el ideal y destacar la figura!

Existe un jean para cada tipo de cuerpo y lo más importante es saber elegir talle correcto y el modelo! Si la inversión es grande y preferís no invertir una gran cantidad de dinero, optá por el color ideal que es azul oscuro que afina y estiliza; además podes usarlo tanto en el día como la noche, y en el trabajo como los fines de semana, luego dependiendo del tipo de cuerpo serán las características a elegir.

Para las que tienen mucha cadera, los chupines no son recomendables, ya que no equilibran la figura y hacen resaltar aún más las caderas anchas, para aquellas que no tienen mucha cadera será ideal que tenga bolsillos y el tiro sea más bajo.

El jean Oxford, una de las prendas más IT para éste verano se utiliza para equilibrar

el tamaño de las caderas, y para los cuerpos tipo “manzana” deben calzarle correctamente en la parte más ancha de su cuerpo; y si queda con arrugas o abultado es recomendable consultar con una modista para que nos asesore y lo altere.

El tiro alto por lo general es para todo tipo de cuerpo, dependiendo de las caderas, tobillos, cintura y otras proporciones, dependerá si la elección es chupin, recto u oxford.

El recto es el queda bien a todos los cuerpos, ya que crea el efecto de proporcionar y equilibrar las dimensiones del cuerpo.

Por otro lado, hay uno que se llama boot leg no llega a ser Oxford pero se abre un poquitito abajo, y queda fabuloso también a todos los cuerpos.

El elastizado, puede usarlo cualquiera, siempre y cuando sea el talle correcto, y el jean no quede muy apretado y las costuras se abran.

Check list:

– Tomate el tiempo para probar los jeans

– No compres apurada

– Caminá con los jeans

– Agáchate en cuquillas para probar que te sean cómodos

– Pobá todos los jeans que te sean necesarios

– Elegí un jean que te sea comodo que no apreté

– Tené en cuenta si los jeans los vas a usar para ir al trabajo, para salir o usarlos de día

– Recordá que dependiendo de la marca el talle varia, no te frustes

– Tené en cuenta el largo del pantalón si lo vas a usar con tacos o chatas

– Comprá que siempre tenga un porcetaje de lycra eso hará que se adapten mejor a tu figura

– Si optás por un color básico será más fácil de combinar

– Ojo con los bolsillos que no sean súper grandes

Ahora estás lista para elegir el jean ideal para vos y hacerlo parte de tu guardarropas para lookearte super canchera, chic y femenina.

