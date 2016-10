Creativa cocina nikkei al aire libre en Osaka

En una clara invitación a relajarse al aire libre junto a las suaves brisas de la primavera, las terrazas de Osaka se convierten en spots ideales donde disfrutar su innovadora y creativa cocina nikkei armoniosamente maridada con exquisita coctelería.

En su local de Palermo, en la esquina de Soler y Fitz Roy, cuenta con capacidad para 14 personas en mesas y sillas bajas que forman acogedores livings resguardados del sol por amplios todos. Por su lado, en la terraza en planta baja ubicada en la sede de Puerto Madero, sobre la calle Juana Manso, 32 personas pueden degustar su original cocina en mesas de madera y sillas de hierro rodeadas de vegetación.

Estos agradables ambientes a cielo abierto incitan a distenderse y a acomodarse para disfrutar de la inmensidad de sabores, texturas, aromas y colores de Osaka que incluyen woks, anticuchos, causas, ceviches, tiraditos, sushi, como también cocciones a la piedra conocidas como Ishiyakis y originales platos de fondo con carne de kobe, pescado, mariscos, pato y sus dulces postres.

Hacia el final del día, cuando el sol cae, estas terrazas suman más encantos. Con una cuidada iluminación, se vuelven ambientes íntimos y seductores, donde la deliciosa coctelería se luce al maridar a la perfección la moderna cocina nikkei de Osaka.

Dirección Palermo: Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: +54 (11) 4775- 6964 / reservaspalermo@osaka.com.pe

Dirección Puerto Madero: Juana Manso 1164, Los Molinos Building, Puerto Madero, Buenos Aires

Tel.:+54 (11) 5352-0404 / reservasmadero@osaka.com.pe

Estacionamiento: Servicio de Valet parking

Días y horarios de apertura: Domingos a Miércoles de 12:30 a 16 y de 20 a 12hs, de Jueves a Sábados de 12.30 a 16 hs y de 20 a 12:30hs.

www.facebook.com/OsakaBuenosAires

http://www.osaka.com.pe/palermo/

http://www.osaka.com.pe/puerto-madero/

