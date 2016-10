Estados de ánimo

Sol D presenta una colección cápsula de collares por el día de la Madre, que rescatan, cada uno, estados anímicos diferentes.

28 de septiembre de 2016. “Estados de ánimo” son las piezas que componen la nueva colección cápsula de joyería de Sol D, pensada para regalar a todas las Madres en su día, y que la marca celebra con una campaña publicitaria de fuerte personalidad, que muestra a las mujeres de manera genuina. Mujeres como cada una de nosotras, que a lo largo de los días y la vida, pasamos por distintos estados anímicos, expresando diferentes emociones, muchas veces contrapuestas, y en las que se hace visible la sensibilidad, los contrastes y la fortaleza.

Para conocer todas las colecciones se puede visitar la web http://soldjoyeria.mitiendanube.com/

Instagram, Pinterest, Facebook: Sol D Joyería

